El retorn bomba que podria tenir el Cholo Simeone a l'Atlètic de Madrid

La maquinària de planificació de l'Atlètic de Madrid no s'atura ni un segon. Amb la temporada acostant-se a la seva recta final, l'equip blanc-i-vermell comença a perfilar la seva plantilla de cara a un mercat d'estiu que es promet agitat. I enmig d'aquest moviment estratègic, ha aparegut un nom que no deixa indiferent a ningú. Un nom conegut. Molt conegut.

Mentre els colchoneros disputen els seus últims partits a LaLiga EA Sports i continuen avaluant reforços, la direcció esportiva no descarta recuperar un jugador que, encara que no va brillar amb llum pròpia en el seu últim tram com a blanc-i-vermell, té l'ADN del club a les venes. El seu pas per un equip rival no ha fet més que mantenir-lo en forma, i el seu retorn podria ser més que una qüestió tàctica: seria també una decisió emocional.

Un jugador amb història a l'Atlètic



Parlem d'un futbolista format a la casa, un d'aquests noms que han marcat èpoques recents sota les ordres de Diego Pablo Simeone. Encara que en les últimes temporades ha viscut cessions i alguna que altra sortida temporal, la seva connexió amb el tècnic argentí i l'estil de joc de l'Atlètic segueix intacta.

Actualment milita en un altre equip de LaLiga, on ha complert amb regularitat, encara que sense destacar de forma estrident. Tot i així, el seu nom ha tornat a sonar amb força al Metropolitano. I no és per menys: en un mercat en què no sobren els migcampistes del seu perfil, el seu retorn tindria tot el sentit del món si el club decideix no apostar per noves incorporacions en aquesta zona del camp.

Entre dos equips, però només un decidirà



El jugador, per ara, segueix centrat en acabar la temporada amb professionalitat en el seu equip actual. Encara que en aquest vestidor també s'analitza la seva possible continuïtat, la veritat és que els indicis apunten a un comiat més proper del que s'esperava. A la seva edat i amb la seva trajectòria, el futbolista busca estabilitat i un projecte que torni a il·lusionar-lo. I tot indica que ja té clar quin podria ser.

Per part de l'Atlètic, el retorn seria valorat com una opció de garantia: coneix l'entrenador, el vestidor, l'afició el respecta, i en el seu millor nivell ha demostrat ser capaç de rendir tant a la medul·lar com en posicions més ofensives. Això sí, la seva fitxa i els condicionants de l'acord han de tancar-se amb precisió. No hi ha espai per a errors.

Un nom que torna a sonar amb força



Malgrat que encara no s'ha oficialitzat res, des de l'entorn del jugador ja es dona per fet que el seu futur passa, una vegada més, per Madrid. En el seu actual club, dubten si retenir-lo o alliberar massa salarial per a altres reforços. Al Metropolitano, el buit està obert, a l'espera que es confirmin moviments a la plantilla.

I aquest nom que ja comença a generar debat a les xarxes, que divideix opinions entre els aficionats colchoneros i que podria tornar a vestir de blanc-i-vermell en qüestió de setmanes… és Saúl Ñíguez. El seu retorn seria, sens dubte, un dels retorns més inesperats de l'estiu.