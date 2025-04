Es uno de los más queridos de la afición del Barça y Pep Guardiola se lo quiere llevar

El Manchester City ya planifica su próximo gran movimiento de mercado. Con la salida de una de sus estrellas confirmada para el final de temporada, el club inglés ha puesto la mirada en un joven talento de La Masia que ha deslumbrado con su calidad, carácter y madurez en los grandes escenarios. No se trata de un futbolista cualquiera. Su impacto ha sido tan grande que en apenas dos temporadas ha pasado de ser un desconocido a un jugador clave en las competiciones internacionales con España.

Pep Guardiola, que no suele mover ficha sin haberlo estudiado todo al milímetro, lo tiene claro: este jugador encajaría perfectamente en su engranaje táctico. Por condiciones técnicas, por capacidad de sacrificio y por una virtud cada vez más escasa en el fútbol moderno: la inteligencia.

Un nombre que no deja de sonar en Europa

Aunque otros clubes europeos ya se habían interesado por él tras su aparición fulgurante, ahora ha sido el campeón de la Premier quien se ha puesto serio. Su rendimiento en el primer equipo del Barça el curso pasado fue tan alto que incluso llegó a ser el segundo máximo goleador del equipo por detrás de Lewandowski. Todo ello, sin ser delantero, sino centrocampista.

| YouTube

En el plano internacional, su actuación fue todavía más impresionante. Eurocopa con la absoluta y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, donde incluso fue elegido MVP del torneo. Una carta de presentación que pocos jóvenes pueden igualar.

En el Camp Nou su rol ha cambiado

Sin embargo, no todo han sido luces esta temporada. El fichaje de otro internacional español que juega en su misma posición, junto a un par de lesiones que sufrió en el primer tramo del curso, han complicado su continuidad en el once titular. Y aunque ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para brillar, la sensación es que no termina de contar con la confianza total del nuevo entrenador.

Esta situación ha hecho que su entorno empiece a considerar otros destinos. Y es ahí donde entra Guardiola, que no ha tardado en moverse.

| Manchester City, F.C. Barcelona

Guardiola prepara una oferta de más de 55 millones

El técnico catalán lo quiere como recambio natural de Kevin De Bruyne, que dejará el City en cuanto acabe su contrato. Considera que este jugador tiene el perfil ideal para ocupar su lugar en el centro del campo: llegada, disparo, visión y un espíritu competitivo a prueba de fuego.

La oferta está sobre la mesa: más de 55 millones de euros, en un momento en el que el Barça necesita ingresar y aún no ha definido el futuro del jugador.

Y ahora sí, tras semanas de especulaciones y rumores, el nombre que Guardiola quiere llevar al Etihad es nada menos que Fermín López.