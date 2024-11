La esperada reacción de Tomás Roncero al partido de Mbappé: 'Le pesa...'

El Real Madrid atraviesa una crisis deportiva inusual en su historia reciente. La derrota por 2-0 frente al Liverpool en Anfield no solo dejó al equipo en la posición 24 de la Champions, sino que evidenció graves carencias en juego, intensidad y liderazgo. Mientras el conjunto blanco acumula tres derrotas en cinco partidos, las críticas han comenzado a centrarse en sus figuras más destacadas, como Kylian Mbappé, quien tenía la responsabilidad de liderar al equipo pero volvió a quedar en deuda.

Anoche, en El Chiringuito, Tomás Roncero expresó su frustración tras el partido, aunque evitó condenar completamente a Mbappé. “Un sentimiento de decepción y frustración total, porque el Madrid ha hecho todo lo que ha podido”, aseguró Roncero al inicio de su intervención. Sin embargo, no tardó en señalar las diferencias entre el Real Madrid actual y el equipo que deslumbró hace solo dos años en este mismo estadio. “Hace dos años le metimos cinco al Liverpool aquí mismo. Y ahora, ¿qué ha pasado?”.

Mbappé, llamado a ser la estrella del partido en ausencia de Vinicius, volvió a quedarse corto en su rendimiento. Con estadísticas decepcionantes, como solo un 50% de regates completados, un penalti fallado y 15 posesiones perdidas, el delantero francés no logró asumir el peso del equipo. Tomás Roncero, sin embargo, llamó a la calma: “A alguno le sorprenderá, pero yo no le voy a matar a Mbappé. Primero, porque le necesitamos”.

Tomás Roncero, optimista pese al drama

El periodista fue más allá al reflexionar sobre el impacto de la camiseta del Real Madrid en jugadores de talla mundial. “Es un jugador que tiene 25 años, pero esta camiseta es la leche. Tiene un bloqueo porque le está pesando la camiseta del Real Madrid, pero en algún momento le dejará de pesar”. Para Roncero, la clave está en ayudar a Mbappé a superar esta barrera mental y permitirle liberar su potencial. “Cuando se libere de su cabeza, será el jugador que hemos visto con Francia y en algunos tramos con el PSG”.

Tomás Roncero también aprovechó para defender a Carlo Ancelotti, cuyo puesto comienza a ser cuestionado por parte de la afición. “Ancelotti lo que ha hecho hoy no es proteger al vestuario, es proteger el proyecto, porque esto no está acabado”. Con su característica vehemencia, añadió: “Ni a Mbappé ni a Ancelotti les voy a matar. Este no es un vestuario roto”.

El madridismo, acostumbrado a resurgir en momentos críticos, enfrenta un reto mayúsculo. Roncero concluyó con un mensaje de esperanza: “Nos ha ganado el mejor equipo de Europa ahora mismo. Pero ya veremos cómo se levanta este equipo”. En un momento donde las críticas son lo más fácil, Roncero pidió paciencia para permitir que tanto Mbappé como el Real Madrid encuentren nuevamente el camino hacia la grandeza.