Show surrealista de Juanma Rodríguez per burlar-se del Barça: Pedrerol, a riallades

Les nits a El Chiringuito mai deixen indiferent, però l'última edició del programa va ser, senzillament, inoblidable per a l'audiència i per als mateixos tertulians. Juanma Rodríguez, conegut pel seu estil provocador i humorístic, va protagonitzar un dels moments més surrealistes de l'estiu futbolístic parodiant l'anunci oficial de l'Athletic Club sobre la renovació de Nico Williams i la seva negativa al Barça. Ho va fer, a més, tirant de creativitat i sentit de l'espectacle en ple plató.

Imitació i riallades: l'entrada de Juanma Rodríguez amb perruca i missatge als culers

Tot just aparèixer al plató, Juanma Rodríguez va sorprendre tothom lluint una perruca molt similar al característic pentinat de Nico Williams. No es va quedar aquí: amb un gest seriós, va imitar l'atmosfera solemne del vídeo oficial de l'Athletic, passejant-se entre els seus companys i regalant abraçades un a un mentre repetia en català: “la força d’una abraçada”

El presentador Josep Pedrerol, incapaç de contenir el riure, va acabar a riallades juntament amb altres tertulians que van aplaudir la posada en escena de Juanma Rodríguez. “Culers, sé que no és el mateix, però, ‘ja sóc aquí; més que un club, la força d’una abraçada’. Enhorabona pel fitxatge”, va proclamar, en referència a l'eslògan històric del Barça i a la sensació de resignació que es respira entre els aficionats després del gir inesperat de Nico Williams.

| Mega

Abraçades, ironia i el gest definitiu: “Som-hi, Athletic. A per ells”

El xou va continuar amb Rodríguez repartint abraçades per tot el plató, en un clar gest a l'emoció viscuda a San Mamés després de la decisió de Nico Williams. No va faltar el detall final: va treure la samarreta de l'Athletic Club, amb el nom i dorsal del mateix Nico, i la va mostrar a càmera mentre cridava “Som-hi, Athletic. A per ells”, rubricant l'escena amb el to burlesc inconfusible que el caracteritza.

Les imatges, que ràpidament es van fer virals a les xarxes socials, reflecteixen l'ambient d'eufòria i de rivalitat que ha envoltat el culebrot de l'estiu, especialment després d'una setmana plena de retrets creuats i missatges en clau per part de futbolistes, directius i ara, també, tertulians.

El Barça, al centre de les bromes després del plantó de Nico Williams

La posada en escena de Juanma Rodríguez no només va arrencar les riallades de Pedrerol i companyia, sinó que també va recollir el sentir d'una part del món futbolístic, que no ha desaprofitat l'ocasió per fer broma a costa del Barça. El club blaugrana, després de setmanes de rumors i filtracions, ha vist com el fitxatge estrella de l'estiu s'esfumava a l'últim minut, deixant espai a la ironia, les imitacions i els mems a televisió i xarxes. I d'altres celebren com a títol propi els petits 'fracassos' del Barça.