Espanyol, Valladolid, Alavés y Getafe quieren a un jugador del Betis

El Real Betis no descarta aligerar su nómina de futbolistas en este mercado de invierno, y uno de los nombres que surgen con fuerza en la rampa de salida es el de Iker Losada, un atacante gallego de 23 años que firmó el pasado verano hasta junio de 2029 tras despuntar en el Racing de Ferrol, donde completó una brillante campaña 2023/24 con 45 partidos, 9 goles y 7 asistencias.

El paso por Heliópolis no ha sido sencillo para el futbolista de Catoira. Con la competencia de Isco Alarcón y Giovani Lo Celso en la mediapunta, Losada supo que tendría difícil gozar de continuidad. Aun así, entre mediados de octubre y principios de diciembre logró encadenar ocho apariciones consecutivas entre LaLiga (10 en total esta temporada) y la Copa del Rey (2), sin contar la Conference League, para la que no fue inscrito. Sus 14 encuentros, con 585 minutos, se saldan con 0 goles en Liga y 1 tanto en Copa, un balance modesto para un jugador que venía acostumbrado a brillar con luz propia.

Aun así, el aragonés no duda de su decisión de recalar en el Betis. Según fuentes cercanas al futbolista, se encuentra a gusto en el vestuario y el cuerpo técnico valora sus condiciones, si bien la situación no ha mejorado en las últimas semanas: encadena un mes sin minutos y ve con cierto escepticismo su futuro inmediato. Su agencia, IG Dreams Football, escucha opciones, pero el propio Losada insiste en que se siente bien en Heliópolis y no tomaría la determinación de marcharse sin el visto bueno del club.

Cesión posible en enero

No obstante, los intereses de varios equipos de Primera han llamado a su puerta. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, RCD Espanyol, Real Valladolid, Deportivo Alavés y Getafe CF se han dirigido al Betis para conocer la disponibilidad de Losada con vistas a una cesión. El Alavés, en zona baja de la clasificación (16º con 17 puntos, según la última actualización de LaLiga), vería en Losada un impulso ofensivo para revertir sus apuros. También Espanyol (18º, 15 puntos) y Getafe (17º, 15 puntos) transitan cerca del abismo del descenso, mientras que el Valladolid (20º, 12 puntos) se encuentra muy necesitado de gol.

Fuera de las fronteras españolas, clubes de la Serie A italiana y algunos aspirantes al ascenso en Segunda (Racing de Santander, Almería o Sporting de Gijón) han preguntado por la situación del exjugador del Celta, al que ven como un refuerzo de garantías para la segunda vuelta. Su valor de mercado actual, fijado en 1,80 millones de euros, no supondría un gasto excesivo si los verdiblancos deciden aceptar una salida en enero (ya sea en forma de préstamo o de traspaso parcial).

| Instagram

En cualquier caso, la pelota está en el tejado de la entidad verdiblanca. Con 10 partidos disputados en LaLiga (sin goles ni asistencias, 334 minutos) y 2 en la Copa del Rey (1 diana), más 2 encuentros en la fase previa de la Conference League, Losada ha confirmado que es un jugador de rotación útil. Pero ante la evidente necesidad de minutos y de un rol más protagonista, y con varios pretendientes llamando a la puerta, no se descarta que se produzca una cesión invernal. El Betis, en la 9ª posición de la tabla (con 25 puntos en 18 jornadas), está dispuesto a escuchar ofertas, máxime si con ello alivia la competencia interna y ayuda a que el futbolista crezca antes de retornar con más bagaje a Heliópolis o, en caso de venta definitiva, obtenga un rédito económico para invertir en otras necesidades de la plantilla.

Queda por ver si las negociaciones con cualquiera de los interesados avanzan en las próximas semanas y si Losada finalmente busca un destino donde gozar de protagonismo. Lo que es seguro es que su perfil —extremo, mediapunta y capacidad goleadora demostrada en el pasado— encaja en esos proyectos que ansían refuerzos de ataque para asegurar la permanencia en una LaLiga cada vez más ajustada, tal y como refleja la clasificación actual.