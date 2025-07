Espanyol i Getafe volen un crack de Geòrgia

La finestra de fitxatges d'estiu avança amb intensitat en el futbol espanyol, i les direccions esportives no descansen en la seva cerca de reforços diferencials. En un mercat cada cop més competitiu, detectar talent jove i amb marge de millora s'ha convertit en una prioritat. En aquest escenari, el perfil d'un prometedor futbolista de Geòrgia ha captat l'atenció tant a Barcelona com a Madrid.

Les darreres setmanes han estat marcades per intensos moviments a les oficines de l'Espanyol i el Getafe. Els dos clubs estan planificant la temporada 2025/26, centrant els seus esforços a consolidar les posicions on més han patit el curs anterior. La banda esquerra, especialment en el cas blanc-i-blau, és una d'aquestes zones on el salt de qualitat pot ser decisiu per als seus objectius.

Abuashvili: una perla georgiana que desperta l'interès internacional

El nom de Giorgi Abuashvili es repeteix a les agendes de diversos clubs europeus, segons ha informat Rudy Galetti. El jove extrem esquerre, protagonista amb el Kolkheti Poti i la selecció de Geòrgia, ha signat una temporada que no ha passat desapercebuda fora del seu país. Amb només 22 anys, Abuashvili ha destacat per la seva verticalitat, desequilibri en l'u contra u i capacitat golejadora, signant vuit gols en divuit partits a la lliga georgiana.

| Federación Fútbol Georgia

L'Espanyol fa setmanes que rastreja opcions per reforçar el flanc esquerre del seu atac. Després de certificar la permanència a LaLiga EA Sports amb dificultats i situar-se en la catorzena posició, la direcció esportiva encapçalada per Fran Garagarza ha prioritzat l'arribada d'un extrem esquerre amb projecció. Els fitxatges recents han apuntalat diverses línies —incloent-hi la porteria, l'eix defensiu, el mig del camp i la davantera— però l'arribada d'un extrem pur és la peça que falta a la pissarra de Manolo González. Tot i que Álex Calatrava continua sent la principal alternativa, l'opció d'Abuashvili ha guanyat força en les darreres hores.

Per la seva banda, el Getafe ha estat un dels equips més actius aquest estiu. El club blau ha assegurat la cessió d'Adrián Liso i la incorporació definitiva de Juanmi per a aquesta banda. Tanmateix, no es descarta afegir un nou extrem esquerre si sorgeix una oportunitat de mercat com la d'Abuashvili. L'interès pel georgià demostra l'aposta del Getafe per rejovenir la plantilla i dotar l'atac de més velocitat i profunditat, especialment pensant en una temporada on les transicions ràpides poden ser clau.

Una subhasta oberta al mercat d'estiu

La pugna per Giorgi Abuashvili no es limita a l'Espanyol i el Getafe. Equips de la Championship anglesa com el Bristol City (el favorit ara mateix a la subhasta), així com clubs de França i Portugal, segueixen de prop les seves evolucions. Amb un valor de mercat de 450.000 euros, segons les darreres estimacions, el cost del traspàs podria ajustar-se a les possibilitats d'ambdues entitats, tot i que l'interès internacional podria encarir l'operació.

El desenllaç s'espera per a les properes setmanes, quan els equips acabin de perfilar les seves plantilles abans de l'inici de la pretemporada. En un estiu on els extrems esquerrans de qualitat escassegen, el futur d'Abuashvili promet ser un dels culebrots més seguits del mercat. Per ara, Espanyol i Getafe no perden la pista a una de les sensacions del futbol georgià, decidits a avançar-se en una cursa que encara no té guanyador.