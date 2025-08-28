L'Espanyol cedeix un futbolista a la Cultural Lleonesa

L'RCD Espanyol continua perfilant la seva plantilla en els últims dies del mercat de fitxatges. Amb l'arribada de Clemens Riedel, central alemany procedent del Darmstadt, els blanc-i-blaus han complert el cupó de defensors disponibles. Per això, donat l'overbooking en l'entramat, han decidit cedir un jugador del planter que estava mereixent protagonisme al primer equip a un Segona. Es tracta de Roger Hinojo, que amb 20 anys jugarà aquesta temporada a la Cultural y Deportiva Leonesa com a cedit.
Una aposta de futur per a l'Espanyol
El moviment no sorprèn dins de l'entitat catalana. El club va renovar el lateral fins al 2030 fa tot just dues setmanes, un senyal clar que confien en la seva progressió i el veuen com a part del futur. Tanmateix, tornar-lo al filial no semblava la millor idea. Després de brillar amb l'Espanyol B, el nivell de la Segona RFEF se li quedava curt i el lògic era donar-li minuts en un context esportiu més exigent.
A la pretemporada, Hinojo va deixar grans sensacions sota les ordres de Manolo González. Va participar en diversos amistosos, arribant fins i tot a rendir bé com a central per l'esquerra, una posició que va provar amb èxit. La seva polivalència va ser una de les claus perquè la direcció esportiva trobés la cessió idònia. La Cultural Leonesa, acabada d'arribar a l'Hypermotion, s'hi va interessar de seguida i va aconseguir la seva incorporació per reforçar una posició que necessitava competència.
Joventut i projecció al lateral lleonès
A Lleó ja tenen perfilat el costat esquerre amb una combinació tan prometedora com jove. Roger Hinojo (2005) compartirà lloc amb Juan Larios (2004). Això converteix aquesta demarcació en una de les més atractives de la categoria pel que fa al futur.
Hinojo arriba amb una trajectòria de més d'una dècada a l'Espanyol, club al qual es va unir el 2014 quan només tenia nou anys. Des de llavors ha estat un dels jugadors de la pedrera més vigilats de la seva generació, sempre considerat com un talent destinat a arribar al primer equip.
Comparacions i estil de joc
A Barcelona molts el comparen, salvant les distàncies, amb Álvaro Carreras, actual jugador del Real Madrid, per la seva idiosincràsia esportiva. Com ell, es tracta d'un lateral amb un gran recorregut, desplegament físic i potència per ocupar tota la banda. La seva capacitat defensiva és notable, però també sap projectar-se a l'atac amb criteri, arribant a línia de fons i oferint bones centrades.
A més, aporta versatilitat en poder actuar com a central esquerrà, cosa que ja va demostrar a la pretemporada amb el primer equip de l'Espanyol. El seu perfil més defensiu complementa a la perfecció el de Juan Larios, més ofensiu, donant a Raúl Llona, tècnic de la Cultural, dues alternatives molt diferents en la mateixa posició.
Una temporada clau per al seu creixement
L'Espanyol confia que aquesta cessió serveixi de trampolí perquè el jugador torni el 2026 amb més experiència i maduresa. A Lleó s'espera que sigui titular en molts partits i que comenci a acumular aquest bagatge que li falta a l'elit.
Tots els indicis apunten que ja estarà a la convocatòria de la Cultural Leonesa per al proper partit davant l'Sporting a El Molinón. Serà el primer pas d'una campanya que pot marcar la seva carrera i confirmar que a l'Espanyol tenen a les seves files un lateral amb futur de Primera Divisió.