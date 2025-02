Molts equips interessats en Jesús Rodríguez: El Betis marca una xifra mínima

El mercat de fitxatges d'estiu 2025 promet ser un dels més moguts a LaLiga, i un nom ressona amb força des del Benito Villamarín: Jesús Rodríguez. El jove extrem del Real Betis, de tan sols 19 anys, s'ha convertit en una de les promeses més brillants del futbol espanyol, despertant l'interès de clubs nacionals i internacionals.

No obstant això, la directiva verd-i-blanca ha posat el fre a qualsevol especulació: només acceptaran la seva sortida per un mínim de 50 milions d'euros. Què hi ha darrere d'aquesta decisió i per què Rodríguez és tan cobejat?

Una joia en ascens al Betis

Jesús Rodríguez no és un nom nou en el futbol espanyol, però la seva explosió en la temporada 2024-2025 l'ha catapultat al radar dels grans. Des del seu debut amb el primer equip a l'octubre de 2024, l'extrem sevillà ha demostrat un talent desbordant, combinant velocitat, visió de joc i un regat elèctric que recorda les grans figures del passat del Betis. Les seves estadístiques aquesta temporada reflecteixen el seu impacte: en 26 partits oficials, ha marcat 3 gols i donat 3 assistències, acumulant un total de 1.594 minuts al camp. Encara que no tots són a Primera Divisió.

Desglossant els seus números, Rodríguez ha destacat tant a LaLiga, on ha jugat 8 partits amb 1 gol i 1 assistència, com a la UEFA Conference League, amb 3 encontres sense gols però mostrant una mitjana de 2,3 passades clau per partit. A la Copa del Rei, la seva aportació va ser decisiva amb 1 assistència en 3 partits, mentre que a la Primera Federació (amb el Betis B), va sumar 12 partits, 2 gols i 2 assistències, consolidant-se com un jugador versàtil i amb projecció.

El seu moment més memorable va arribar en el recent triomf davant la Real Sociedad, quan una jugada seva va provocar l'expulsió d'Igor Zubeldia, inclinant la balança a favor del Betis. Aquesta acció no només va marcar el partit, sinó que va subratllar la seva capacitat per influir en els resultats, un atribut que ha convençut Manuel Pellegrini d'integrar-lo cada vegada més en el primer equip.

Una clàusula que protegeix el talent

El Real Betis, conscient del valor de la seva perla, va renovar recentment el contracte de Rodríguez fins al 2029, fixant una clàusula de rescissió de 50 milions d'euros. Aquesta xifra, encara que elevada per a un jove de la seva edat, reflecteix l'estratègia del club de protegir un dels seus actius més valuosos. Segons fonts properes a la directiva, el Betis no està disposat a negociar per menys, i podrien fins i tot augmentar la clàusula si l'interès d'altres equips continua creixent.

En el context de la classificació actual de LaLiga —on el Betis es troba en una sòlida sisena posició, amb 45 punts després de 25 jornades—, mantenir Rodríguez es percep com essencial per continuar competint a Europa i a la Copa del Rei. La pressió per classificar a la Conference League o fins i tot a l'Europa League reforça la decisió de la directiva, que veu en l'extrem una peça clau per al projecte a llarg termini de Pellegrini.

Qui aposten per Rodríguez?

L'interès en Jesús Rodríguez no es limita a l'àmbit espanyol. Clubs de la Premier League, com Manchester United i Arsenal, han sondejat la seva situació, atrets per la seva joventut i potencial. A Espanya, equips com l'Atlético de Madrid i el Sevilla també han mostrat curiositat, encara que la xifra de 50 milions actua com un fre inicial. Internacionalment, clubs de la Bundesliga i la Serie A també han seguit els seus progressos, especialment després de les seves actuacions a la Conference League.

No obstant això, l'estil de joc de Rodríguez, basat en el desbordament per les bandes i l'associació ràpida amb companys com Isco o Lo Celso, el fa ideal per al sistema de Pellegrini, que combina possessió i transicions verticals. La seva capacitat per jugar tant per la dreta com per l'esquerra el converteix en un perfil cobejat, però el Betis confia que el seu projecte esportiu —i la progressió del jugador a la seva ciutat natal— pugui retenir-lo.