Equip de Premier vol Ratiu del Rayo Vallecano: El Villarreal es frega les mans

El mercat de fitxatges d'estiu s'acosta i alguns jugadors comencen a destacar com a objectius prioritaris per a clubs d'alt nivell. Un dels noms que està guanyant protagonisme és Andrei Ratiu, lateral dret del Rayo Vallecano, qui s'ha consolidat com a peça clau en l'esquema d'Iñigo Pérez. El seu rendiment no ha passat desapercebut, i ara, segons El Periódico Mediterráneo, l'Aston Villa d'Unai Emery està disposat a fer un esforç per portar-lo a la Premier League.

El futbolista romanès de 26 anys ha disputat 24 partits aquesta temporada, sumant 2.017 minuts de joc, un gol i dues assistències. El seu rendiment ha estat clau en el bon rendiment del Rayo Vallecano, que actualment es troba en la sisena posició de LaLiga EA Sports. Ratiu ha aconseguit desplaçar Iván Balliu de l'onze titular i s'ha convertit en un fix a la banda dreta de l'equip madrileny.

Les recents derrotes del Rayo davant el FC Barcelona i el Villarreal, ambdues per 1-0, no han entelat la gran temporada del conjunt dirigit per Iñigo Pérez. Amb una defensa sòlida i un joc ordenat, l'equip ha sabut mantenir-se en la lluita pels llocs europeus.

El Villarreal, atent a la situació

El submarí groc segueix amb atenció l'evolució de Ratiu, i el seu interès en el lateral es deu a una raó molt clara:encara manté el 50% dels seus drets econòmics. El futbolista va passar per la pedrera del Villarreal abans d'arribar al Rayo Vallecano, i el seu bon rendiment ha portat el club castellonenc a plantejar-se el seu retorn.

No obstant això, les opcions del Villarreal de fitxar-lo depenen d'un factor clau: classificar-se per a la pròxima edició de la Champions League. El conjunt groc sap que el Rayo Vallecano es remet a la clàusula de rescissió del lateral romanès, taxada en 25 milions d'euros. No obstant això, el Villarreal només hauria de pagar la meitat d'aquesta quantitat gràcies als drets que encara conserva sobre el jugador.

Aston Villa, un rival fort en la pugna

Malgrat l'interès del Villarreal, el principal obstacle per al seu fitxatge és la competència de clubs estrangers. L'Aston Villa, dirigit per Unai Emery, ja va preguntar per Ratiu en el mercat d'hivern, i ara sembla decidit a fer una oferta formal pel defensor. El club anglès busca reforçar la seva plantilla amb jugadors de qualitat i experiència en el futbol europeu, i Ratiu encaixa perfectament en el seu perfil de lateral dinàmic i amb recorregut ofensiu.

L'interès de l'Aston Villa no és l'únic, ja que el FC Barcelona també ha seguit de prop l'evolució del jugador. No obstant això, el conjunt blaugrana encara no ha fet un pas ferm en el seu intent per fitxar-lo, cosa que deixa l'equip anglès com el principal candidat a fer-se amb els seus serveis.