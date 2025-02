Cop dur per al Barça amb Vítor Roque

El FC Barcelona continua afrontant dificultats en el seu intent de reestructurar la seva plantilla i equilibrar els seus comptes. Un dels moviments que el club tenia planejat per alleujar la seva situació financera ha quedat en l'aire després d'un desenllaç inesperat. La venda de Vítor Roque al Palmeiras, que semblava pràcticament tancada, ha estat bloquejada per qüestions reglamentàries, cosa que suposa un seriós contratemps per al conjunt blaugrana.

El Barça i el Palmeiras havien arribat a un acord per a la venda del davanter brasiler. El club brasiler estava disposat a pagar 25 milions d'euros pel 80% dels drets econòmics del jugador, xifra que hauria suposat un alleujament financer per a l'entitat culé. A més, l'operació estava estructurada perquè el pagament es realitzés abans del 30 de juny, permetent que la quantitat ingressada es comptabilitzés en l'exercici econòmic actual.

L'acord incloïa també la negociació amb el Real Betis, club en el qual Vítor Roque juga cedit fins al final de la present temporada. Hi havia fins i tot la possibilitat d'ampliar el seu préstec per un any més. Tot semblava indicar que l'operació es tancaria en els pròxims dies, atès que el mercat de fitxatges al Brasil continua obert fins al 28 de febrer.

La consulta a La Liga que va frenar l'operació

No obstant això, quan el Barça va voler assegurar-se de la viabilitat legal de la transacció, es va trobar amb un obstacle inesperat. El club blaugrana, segons ha informat Sport, va consultar a La Liga si podia efectuar la venda en aquest moment i va rebre una resposta negativa basada en l'article 159.2 del reglament general de la Real Federació Espanyola de Futbol.

Dit article estableix que una cessió només pot resoldre's abans del temps pactat si es compleixen determinades condicions, entre elles, que el retorn del futbolista al club d'origen es realitzi dins dels períodes d'inscripció de fitxatges a Espanya. Atès que el mercat d'hivern a Espanya ja està tancat, la interpretació de La Liga va ser que el traspàs no podia realitzar-se en aquest moment.

Tècnicament, La Liga no va bloquejar l'operació, però el Barça no va veure viable executar-la des d'un punt de vista jurídic. El traspàs de Vítor Roque al Palmeiras implicava trencar la seva cessió amb el Betis en un moment en què a Espanya no hi ha període d'inscripció obert, cosa que generava un conflicte normatiu que impedia completar la transacció.

L'impacte en el Barça i en el futur de Vítor Roque

Aquest contratemps suposa un cop per al Barcelona, que comptava amb aquesta venda per millorar la seva situació econòmica. Des de la seva arribada al futbol espanyol, Vítor Roque no ha acabat de trobar el seu lloc, i encara que ha tingut moments destacats en la seva cessió al Betis, el seu paper continua sent secundari. Fins a la data, ha disputat 33 partits en la temporada amb el conjunt verd-i-blanc, anotant 7 gols i repartint 2 assistències.

El Palmeiras haurà ara d'esperar o buscar una alternativa si vol fer-se amb els serveis del davanter. Per al Barça, la prioritat continua sent trobar una solució que permeti recuperar part de la inversió realitzada en el seu fitxatge.