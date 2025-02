El Cadis vol un jove amb molt de futur però un equip s'interposa

El Cádiz CF continua en la seva lluita per millorar la seva posició a la taula durant la segona meitat de la temporada 2024-25. Amb l'objectiu de reforçar la seva plantilla de cara a la pròxima campanya, la direcció esportiva del club ha fixat la seva mirada en un jove talent sud-americà que ha despertat l'interès de diversos equips europeus: Miguel Terceros, més conegut com Miguelito.

Miguelito, nascut a Bolívia i amb només 20 anys, ha demostrat ser un futbolista amb gran projecció. La seva capacitat per jugar com a mitjapunta o a les bandes el converteix en un jugador versàtil i valuós. Des de molt jove es va traslladar al Brasil per unir-se a la pedrera del Santos, on ha anat guanyant experiència en l'elit. Actualment, té contracte amb el club brasiler fins al juny de 2027.

| Santos

Malgrat la seva joventut, Miguelito ja ha disputat 20 partits amb la selecció absoluta de Bolívia, aconseguint marcar cinc gols. La seva velocitat, habilitat tècnica i capacitat d'associació l'han convertit en una de les promeses més interessants del futbol sud-americà. No obstant això, la seva participació amb el primer equip del Santos ha estat limitada aquesta temporada, a causa de l'alta competència interna i la recent arribada de reforços a l'equip.

El Cádiz i el seu interès en Miguelito

El Cádiz CF ha seguit de prop l'evolució del migcampista bolivià i veu en ell una gran oportunitat per reforçar la seva plantilla. No seria la primera vegada que el club gadità aposta per talent procedent del Santos, com ja va passar amb Lucas Pires en la temporada 2023-24. La possibilitat de fitxar-lo en qualitat de cedit semblava una opció viable, especialment considerant que el jugador busca minuts per seguir desenvolupant el seu potencial en el futbol europeu.

No obstant això, la competència pel seu fitxatge és ferotge, i el Cádiz ha trobat un dur rival en la lluita per fer-se amb els seus serveis.

El Shakhtar Donetsk pren avantatge en la pugna

L'equip que ha pres la davantera en la cursa per Miguelito, segons Estadio Deportivo, és el Shakhtar Donetsk. El club ucraïnès ha avançat en les negociacions amb el Santos i està disposat a concretar la seva cessió en els pròxims dies. A diferència d'Espanya, on la finestra de fitxatges ja està tancada, el mercat ucraïnès continua obert per 20 dies més, cosa que dona marge per tancar l'operació.

L'interès del Shakhtar Donetsk no és casualitat. El club és conegut per la seva aposta per joves talents sud-americans i ha estat un trampolí per a molts jugadors cap a les grans lligues europees. Tant Miguelito com el seu entorn estan analitzant la proposta de l'equip ucraïnès, que li ofereix la possibilitat de competir en una lliga exigent i guanyar protagonisme en el futbol europeu.

Un senyal clar que la seva sortida podria concretar-se en breu és la seva absència en l'última convocatòria del Santos per al partit contra el Noroeste en el Paulistão. Aquesta decisió del cos tècnic suggereix que el club brasiler ja està preparat per negociar la seva sortida.

Sota la direcció de Pedro Caixinha, Miguelito ha tingut una mica més de participació en l'equip, disputant quatre encontres en el present curs. No obstant això, el seu desig de jugar més minuts i l'oportunitat de fer el salt a Europa l'han portat a avaluar seriosament l'oferta del Shakhtar.