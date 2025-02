Equipo de Premier quiere a Ratiu del Rayo Vallecano: El Villarreal se frota las manos

El mercado de fichajes de verano se avecina y algunos jugadores empiezan a destacar como objetivos prioritarios para clubes de alto nivel. Uno de los nombres que está ganando protagonismo es Andrei Ratiu, lateral derecho del Rayo Vallecano, quien se ha consolidado como pieza clave en el esquema de Iñigo Pérez. Su rendimiento no ha pasado desapercibido, y ahora, según El Periódico Mediterráneo, el Aston Villa de Unai Emery está dispuesto a hacer un esfuerzo para llevárselo a la Premier League.

El futbolista rumano de 26 años ha disputado 24 encuentros esta temporada, sumando 2.017 minutos de juego, un gol y dos asistencias. Su desempeño ha sido clave en el buen rendimiento del Rayo Vallecano, que actualmente se encuentra en la sexta posición de LaLiga EA Sports. Ratiu ha logrado desplazar a Iván Balliu del once titular y se ha convertido en un fijo en la banda derecha del equipo madrileño.

| UEFA

Las recientes derrotas del Rayo frente al FC Barcelona y al Villarreal, ambas por 1-0, no han empañado la gran temporada del conjunto dirigido por Iñigo Pérez. Con una defensa sólida y un juego ordenado, el equipo ha sabido mantenerse en la pelea por los puestos europeos.

El Villarreal, atento a la situación

El submarino amarillo sigue con atención la evolución de Ratiu, y su interés en el lateral se debe a una razón muy clara: aún mantiene el 50% de sus derechos económicos. El futbolista pasó por la cantera del Villarreal antes de recalar en el Rayo Vallecano, y su buen desempeño ha llevado al club castellonense a plantearse su regreso.

Sin embargo, las opciones del Villarreal de ficharlo dependen de un factor clave: clasificarse para la próxima edición de la Champions League. El conjunto amarillo sabe que el Rayo Vallecano se remite a la cláusula de rescisión del lateral rumano, tasada en 25 millones de euros. No obstante, el Villarreal solo tendría que pagar la mitad de esta cantidad gracias a los derechos que aún conserva sobre el jugador.

Aston Villa, un rival fuerte en la puja

A pesar del interés del Villarreal, el principal obstáculo para su fichaje es la competencia de clubes extranjeros. El Aston Villa, dirigido por Unai Emery, ya preguntó por Ratiu en el mercado invernal, y ahora parece decidido a hacer una oferta formal por el defensor. El club inglés busca reforzar su plantilla con jugadores de calidad y experiencia en el fútbol europeo, y Ratiu encaja perfectamente en su perfil de lateral dinámico y con recorrido ofensivo.

El interés del Aston Villa no es el único, ya que el FC Barcelona también ha seguido de cerca la evolución del jugador. No obstante, el conjunto culé aún no ha dado un paso firme en su intento por ficharlo, lo que deja al equipo inglés como el principal candidato a hacerse con sus servicios.