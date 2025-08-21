Un equip de la Premier League vol fitxar Gerard Martín: La seva resposta

L'FC Barcelona afronta la recta final del mercat amb la urgència d'inscriure diversos futbolistes. Entre ells hi ha Gerard Martín, lateral esquerrà que, a dia d'avui, continua sense ser registrat oficialment a LaLiga. El seu cas és delicat perquè ja té més de 23 anys i, per tant, només pot inscriure's com a membre del primer equip; ja no pot tenir fitxa de l'equip filial.
Hansi Flick el considera un jugador útil, però l'aparició de Jofre Torrents ha reduït de manera considerable el seu protagonisme al lateral esquerre. Almenys, durant la pretemporada. De fet, a l'estiu fins i tot va arribar a jugar com a central en alguns amistosos, mostra que el tècnic alemany busca noves funcions per aprofitar-lo.
La informació de José Álvarez a El Chiringuito
El periodista José Álvarez va informar a Sport Plus d'El Chiringuito que Gerard Martín ha rebut una proposta important des de la Premier League aquest mateix cap de setmana. Tanmateix, el lateral va prendre una decisió clara: va rebutjar l'oferta perquè vol continuar al Barça.
Segons José Álvarez, el club blaugrana desitja inscriure'l i Flick ha manifestat que compta amb ell. Així i tot, la situació financera del Barcelona obliga a estudiar totes les operacions que puguin alliberar espai a la plantilla. Precisament per això, el defensa apareix a les travesses de possibles sortides.
El seu paper a l'equip la temporada passada
Gerard Martín va ser el suplent habitual d'Alejandro Balde durant l'últim curs. Cada vegada que el jugador del planter es lesionava o necessitava descans, ell va respondre amb bones actuacions. Fins i tot va arribar a disputar partits d'alta exigència en rondes avançades de la Champions League, on va demostrar personalitat i capacitat per competir al màxim nivell. També amb gols importants.
El seu rendiment va ser una de les sorpreses agradables per al cos tècnic i per a l'afició. Tanmateix, la irrupció de Torrents l'ha deixat en una posició més secundària. Tot i això, se li obre la porta d'exercir el rol de quart central si finalment el Barça no es reforça en aquesta demarcació.
L'interès de la Premier i la seva resposta
L'oferta procedent d'Anglaterra era econòmicament molt atractiva. Els clubs de la Premier League disposen d'un marge financer més gran i valoren la polivalència de Gerard Martín, que pot actuar tant de lateral com de central. Així i tot, el jugador es manté ferm en la seva decisió de continuar al Camp Nou.
La seva prioritat és consolidar-se al Barça i guanyar-se un lloc a la plantilla definitiva. Rebutjar un traspàs a l'estranger reforça la idea que confia en les seves opcions de triomfar vestit de blaugrana.