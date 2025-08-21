Novetats importants amb el retorn del Barça al Camp Nou: Helena Condis ho confirma

El Camp Nou hauria de tornar a obrir les portes al setembre, però la data exacta encara genera incertesa. El FC Barcelona treballa contrarellotge per complir amb els terminis marcats, mentre els aficionats esperen amb ànsia tornar al feu blaugrana després de més d'un any a la Muntanya Màgica.
El que semblava un compte enrere il·lusionant s'ha transformat en un assumpte delicat. El club s'enfronta a tràmits burocràtics imprescindibles que podrien endarrerir la inauguració parcial de l'estadi. I això està generant tardes d'enrenou als despatxos culers.
Helena Condis explica el principal obstacle administratiu
Segons va revelar Helena Condis a El Partidazo de COPE, el Barça encara no disposa del certificat de final d'obra. Aquest document és imprescindible perquè l'Ajuntament atorgui la llicència de primera ocupació, requisit fonamental perquè pugui entrar públic a l'estadi. El club esperava rebre l'autorització la setmana passada, però els terminis s'han allargat. “Ara mateix no saben donar una data exacta”, va explicar Condis, subratllant que internament reconeixen que van molt justos de temps.
La previsió del Barça: València com a possible primer rival al nou Camp Nou
La intenció de l'entitat blaugrana és tornar al Camp Nou a la jornada quatre de LaLiga, prevista pels dies 13 o 14 de setembre davant el València CF. El pla contempla obrir inicialment només una part de l'estadi amb un aforament reduït d'uns 27 000 espectadors. L'objectiu és arribar a l'estrena europea uns dies més tard amb el camp ja operatiu. Tanmateix, dins del club admeten que encara hi ha zones de l'estadi amb “deficiències considerables” que requereixen solucions immediates abans d'autoritzar la presència amb seguretat de públic.
La reobertura serà progressiva. Primer s'habilitarien tribuna i gol sud, arribant als 27 000 seients inicials. Més endavant, si es compleixen els requisits tècnics, l'aforament podria ampliar-se a 45.000 en una segona fase i a 60 000 en la tercera. La xifra definitiva, per sobre dels 100 000, trigarà força més a materialitzar-se. Aquesta planificació escalonada busca garantir la seguretat dels aficionats i complir amb els estàndards exigits per l'Ajuntament i la RFEF.
Una cursa contra el temps
El Barça s'hi juga més que una simple reobertura. Tornar al Camp Nou significa recuperar ingressos clau per taquillatge, publicitat i hospitalitat. Cada retard suposa un cost important en plena reconstrucció econòmica del club.
Tot i que la fulla de ruta inicial era optimista, la realitat tècnica i administrativa s'imposa. L'estrena parcial davant el València continua sent l'objectiu, però ningú al club s'atreveix a garantir-ho al cent per cent.