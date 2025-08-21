Un equipo de la Premier League quiere fichar a Gerard Martín: Su respuesta

El FC Barcelona encara la recta final del mercado con la urgencia de inscribir a varios futbolistas. Entre ellos se encuentra Gerard Martín, lateral zurdo que, a día de hoy, continúa sin ser registrado oficialmente en LaLiga. Su caso es delicado porque ya tiene más de 23 años y, por tanto, solo puede inscribirse como miembro del primer equipo; ya no puede tener ficha del equipo filial.

Hansi Flick lo considera un jugador útil, pero la aparición de Jofre Torrents ha reducido de manera considerable su protagonismo en el lateral izquierdo. Al menos, durante la pretemporada. De hecho, en verano incluso llegó a jugar como central en algunos amistosos, muestra de que el técnico alemán busca nuevas funciones para aprovecharlo.

La información de José Álvarez en El Chiringuito

El periodista José Álvarez informó en Sport Plus de El Chiringuito, que Gerard Martín ha recibido una propuesta importante desde la Premier League este mismo fin de semana. Sin embargo, el lateral tomó una decisión clara: rechazó la oferta porque quiere continuar en el Barça.

| FCB

Según José Álvarez, el club azulgrana desea inscribirle y Flick ha manifestado que cuenta con él. Aun así, la situación financiera del Barcelona obliga a estudiar todas las operaciones que puedan liberar espacio en la plantilla. Precisamente por eso, el defensa aparece en las quinielas de posibles salidas.

Su papel en el equipo la pasada temporada

Gerard Martín fue el suplente habitual de Alejandro Balde durante el último curso. Cada vez que el canterano se lesionaba o necesitaba descanso, él respondió con buenas actuaciones. Incluso llegó a disputar partidos de alta exigencia en rondas avanzadas de la Champions League, donde demostró personalidad y capacidad para competir al máximo nivel. También con goles importantes.

Su rendimiento fue una de las sorpresas agradables para el cuerpo técnico y para la afición. Sin embargo, la irrupción de Torrents le ha dejado en una posición más secundaria. Aunque se le abre la puerta de ejercer el rol de cuarto central si finalmente el Barça no se refuerza en esa demarcación.

El interés de la Premier y su respuesta

La oferta procedente de Inglaterra era económicamente muy atractiva. Los clubes de la Premier League disponen de un mayor margen financiero y valoran la polivalencia de Gerard Martín, que puede actuar tanto de lateral como de central. Aun así, el jugador se mantiene firme en su decisión de continuar en el Camp Nou.

Su prioridad es consolidarse en el Barça y ganarse un sitio en la plantilla definitiva. Rechazar un traspaso al extranjero refuerza la idea de que confía en sus opciones de triunfar vestido de azulgrana.