Otro equipo amenaza con debilitar la defensa del Sevilla: Oferta por un DFC titular

En Sevilla la planificación deportiva avanza entre rumores, negociaciones y una presión financiera cada vez más asfixiante. El club sabe que necesita hacer caja antes de poder reforzarse, lo que convierte cada ventana de fichajes en un juego de equilibrios y apuestas. En este contexto, la figura de Loïc Badé vuelve a situarse en el centro del tablero, justo cuando el equipo más necesita estabilidad en la línea defensiva y un golpe de efecto en las arcas.

El verano no da tregua y la dirección deportiva del Sevilla FC recibe cada semana nuevas llamadas preguntando por la situación de sus mejores piezas. La exigencia de LaLiga con el límite salarial obliga a escuchar todas las propuestas, incluso por jugadores que, en condiciones normales, serían intocables. Badé es uno de esos nombres que siempre aparecen en la órbita de clubes poderosos cuando se acerca agosto.

El Sevilla, pendiente de ofertas mientras la zaga se queda sin margen de maniobra

La necesidad de ingresar dinero es acuciante. A la espera de resolver el futuro de Juanlu Sánchez, el Sevilla sabe que solo una venta significativa permitirá desbloquear la llegada de nuevos fichajes. Loïc Badé, uno de los centrales con mayor proyección y rendimiento en la plantilla, es el principal candidato para dejar una suma importante en las arcas.

En las últimas semanas, el interés ha llegado desde la Premier League, con el Bournemouth dispuesto a alcanzar la cifra de 30 millones de euros. Sin embargo, el jugador francés no ha mostrado predisposición a mudarse a Inglaterra para un proyecto que no le garantiza el protagonismo ni el escaparate necesario, especialmente en año de Mundial.

Pero el mercado nunca se detiene y este martes, según informa RMC Sports, el Bayer Leverkusen ha reactivado su ofensiva por el central francés. La entidad alemana, subcampeona de la Bundesliga y con plaza directa en Champions League, busca apuntalar una defensa que ha perdido piezas clave este verano. Tras la salida de Jonatan Tah al Bayern y la marcha de Mukiele y Hermoso, el equipo de Ten Hag se ha lanzado al mercado en busca de experiencia y calidad.

El atractivo del Leverkusen y la Champions, claves para convencer a Badé

El escenario para Loïc Badé ha cambiado respecto a semanas anteriores. A diferencia de otras ofertas que priorizaban lo económico, el interés del Leverkusen llega en el momento perfecto para el futbolista, que quiere un proyecto ambicioso, minutos de calidad y exposición en la máxima competición europea. El club alemán ya ha invertido parte del dinero ingresado por la venta de Florian Wirtz en la llegada de Quansah, pero sigue buscando un central titular para el nuevo esquema de tres defensores que plantea Ten Hag.

La presencia de Piero Hincapié, Edmond Tapsoba y el joven Axel Tape en la plantilla garantiza competencia, pero la experiencia y el perfil de Badé encajan con lo que busca el técnico neerlandés. Además, el escaparate de la Champions League puede resultar definitivo para un jugador que aspira a consolidarse en la selección francesa de cara al Mundial.

Eso sí, desde Alemania avisan que el Leverkusen no está dispuesto a llegar a los 30 millones que ha ofrecido el Bournemouth. La propuesta podría rondar una cantidad menor, lo que abre un nuevo pulso entre los intereses económicos del Sevilla y las aspiraciones deportivas del jugador.