L'entrenador que s'ha ofert al Màlaga

El Màlaga CF travessa un moment d'optimisme en la seva temporada a LaLiga Hypermotion. Després d'una ratxa positiva de tres partits sense perdre, amb dues victòries consecutives i un empat, l'equip dirigit per Sergio Pellicer està trobant la seva millor versió. No obstant això, enmig d'aquesta bona dinàmica, ha sorgit un nom amb un fort vincle amb el club que ha deixat oberta una possibilitat que il·lusiona a molts aficionats: Antonio Hidalgo.

L'ascens meteòric d'Antonio Hidalgo

Antonio Hidalgo és un dels entrenadors més destacats de la Segona Divisió aquesta temporada. El seu Huesca es troba en una situació privilegiada, ocupant la tercera posició amb 47 punts després de 28 jornades i amb serioses aspiracions d'ascens a LaLiga EA Sports. Un dels aspectes més destacables del seu equip és la solidesa i el caràcter competitiu, que li ha permès acumular una ratxa de 12 partits sense conèixer la derrota, sumant 28 dels últims 36 punts en joc.

| SD Huesca

El passat d'Hidalgo al Màlaga

Abans d'iniciar la seva carrera a les banquetes, Hidalgo va ser un centrecampista que va deixar empremta en diversos clubs, però la seva etapa al Màlaga va ser especialment significativa. Va defensar els colors blanc-i-blaus durant tres temporades, destacant-se no només pel seu talent al mig del camp, sinó també per la seva capacitat golejadora. En la seva última campanya amb els andalusos, va disputar 38 partits i va marcar 14 gols, un registre impressionant per a un centrecampista. Els seus registres totals van ser de 98 duels, amb 23 dianes.

Recentment, en una entrevista amb el canal Matiricos08, Hidalgo va rememorar el seu pas pel club i va expressar el seu afecte per la institució i la ciutat. Va assegurar que segueix visitant Màlaga sempre que pot i que encara el reconeixen al carrer, especialment els aficionats de més edat. "Sempre hi ha algú que et coneix. Evidentment els més petits ja no saben qui sóc, però els que són més grans sí recorden la meva etapa. Sempre que puc torno a Màlaga, tinc habitatge allà i és una ciutat especial per a mi", va comentar el tècnic català.

Hidalgo i el seu somni d'entrenar el Màlaga

Durant l'entrevista, Hidalgo no va amagar la seva il·lusió per entrenar algun dia el conjunt de La Rosaleda. "Això és molt senzill. De 0 al 10, m'agradaria un 10. En el moment que es cansi Sergio Pellicer, que crec que és l'entrenador ideal per estar ara mateix allà, que em truquin. És una cosa que tinc allà. Els tinc molt d'afecte. Sé que quan estigui allà patiré i és normal", va afirmar l'entrenador de l'Huesca.

Hidalgo també va elogiar Pellicer, reconeixent la seva feina a l'equip i ressaltant la seva importància en la història recent del club. "Sergio Pellicer és el tercer entrenador amb més partits al Màlaga després de Peiró i Muñiz. Tant de bo estigui allà tots els anys que vulgui i pugui", va afegir Hidalgo.

| SD Huesca

La resposta de Sergio Pellicer

Les declaracions d'Hidalgo no van passar desapercebudes i Sergio Pellicer va respondre amb humor i elegància en la roda de premsa prèvia al duel davant el Tenerife: "Porto molt aquí i cada vegada em queda menys. La meitat dels equips han canviat d'entrenador i el dia que me'n vagi, que sigui Antonio Hidalgo, malaguista. Personalment el conec, també hem tingut algun rifirrafe, però tant de bo per a l'any que ve o dins de dos anys estigui aquí".

Pellicer també va aprofitar l'ocasió per fer broma sobre el seu futur a la banqueta de La Rosaleda: "També porteu temps buscant-me recanvi. Però aquí estic. Cada dia que passa és un dia menys que em queda. Si perdem l'altre dia, hauria estat un gran descart".