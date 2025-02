El entrenador que se ha ofrecido al Málaga

El Málaga CF atraviesa un momento de optimismo en su temporada en LaLiga Hypermotion. Después de una racha positiva de tres partidos sin perder, con dos victorias consecutivas y un empate, el equipo dirigido por Sergio Pellicer está encontrando su mejor versión. Sin embargo, en medio de esta buena dinámica, ha surgido un nombre con un fuerte vínculo con el club que ha dejado abierta una posibilidad que ilusiona a muchos aficionados: Antonio Hidalgo.

El ascenso meteórico de Antonio Hidalgo

Antonio Hidalgo es uno de los entrenadores más destacados de la Segunda División esta temporada. Su Huesca se encuentra en una situación privilegiada, ocupando la tercera posición con 47 puntos tras 28 jornadas y con serias aspiraciones de ascenso a LaLiga EA Sports. Uno de los aspectos más sobresalientes de su equipo es la solidez y el carácter competitivo, que le ha permitido acumular una racha de 12 partidos sin conocer la derrota, sumando 28 de los últimos 36 puntos en juego.

El pasado de Hidalgo en el Málaga

Antes de iniciar su carrera en los banquillos, Hidalgo fue un centrocampista que dejó huella en varios clubes, pero su etapa en el Málaga fue especialmente significativa. Defendió los colores blanquiazules durante tres temporadas, destacándose no solo por su talento en el mediocampo, sino también por su capacidad goleadora. En su última campaña con los andaluces, disputó 38 partidos y marcó 14 goles, un registro impresionante para un centrocampista. Sus registros totales fueron de 98 duelos, con 23 dianas.

Recientemente, en una entrevista con el canal Matiricos08, Hidalgo rememoró su paso por el club y expresó su afecto por la institución y la ciudad. Aseguró que sigue visitando Málaga siempre que puede y que aún lo reconocen en la calle, especialmente los aficionados de más edad. "Siempre hay alguien que te conoce. Evidentemente los más pequeños ya no saben quién soy, pero los que son más mayores sí recuerdan mi etapa. Siempre que puedo vuelvo a Málaga, tengo vivienda allí y es una ciudad especial para mí", comentó el técnico catalán.

Hidalgo y su sueño de entrenar al Málaga

Durante la entrevista, Hidalgo no escondió su ilusión por entrenar algún día al conjunto de La Rosaleda. "Esto es muy sencillo. De 0 al 10, me gustaría un 10. En el momento que se canse Sergio Pellicer, que creo que es el entrenador ideal para estar ahora mismo ahí, que me llamen. Es algo que tengo ahí. Les tengo mucho cariño. Sé que cuando esté allí sufriré y es normal", afirmó el entrenador del Huesca.

Hidalgo también elogió a Pellicer, reconociendo su trabajo en el equipo y resaltando su importancia en la historia reciente del club. "Sergio Pellicer es el tercer entrenador con más partidos en el Málaga después de Peiró y Muñiz. Ojalá esté allí todos los años que quiera y pueda", agregó Hidalgo.

La respuesta de Sergio Pellicer

Las declaraciones de Hidalgo no pasaron desapercibidas y Sergio Pellicer respondió con humor y elegancia en la rueda de prensa previa al duelo ante el Tenerife: "Llevo mucho aquí y cada vez me queda menos. La mitad de los equipos han cambiado de entrenador y el día que me vaya, que sea Antonio Hidalgo, malaguista. Personalmente lo conozco, también hemos tenido algún rifirrafe, pero ojalá para el año que viene o dentro de dos años esté aquí".

Pellicer también aprovechó la ocasión para bromear sobre su futuro en el banquillo de La Rosaleda: "También lleváis tiempo buscándome recambio. Pero aquí estoy. Cada día que pasa es un día menos que me queda. Si perdemos el otro día, habría sido un gran descarte".