Enric Masip confiesa el motivo por el que el Barça no fichó a Nico Williams

El FC Barcelona estuvo trabajando incansablemente durante el pasado verano para cerrar la incorporación de Nico Williams, una de las jóvenes promesas del fútbol español. Sin embargo, a pesar del interés mostrado por el club azulgrana, el jugador del Athletic Club terminó descartando la posibilidad de llegar al Camp Nou. Este fichaje frustrado ha sido uno de los temas más comentados del mercado, y Enric Masip, adjunto a la presidencia del Barça, ha explicado las razones detrás de este desencuentro.

En una entrevista en El Chiringuito, Enric Masip abordó el tema con claridad, dejando entrever que el principal escollo fue la negativa del propio jugador. "Si un jugador que es de tu interés no quiere moverse, tampoco tienes mucho margen. Tampoco puedes hacer muchas cosas", confesó Masip. Estas palabras dejan claro que, aunque el Barça tenía todo dispuesto para intentar su incorporación, la decisión final recayó en Nico Williams, quien optó por quedarse en el Athletic Club.

Uno de los rumores más extendidos fue que el Barça no habría podido inscribir a Nico debido a sus problemas económicos y al límite salarial impuesto por LaLiga. Sin embargo, Masip negó esta posibilidad y aseguró que el club no habría hecho semejante movimiento sin garantías. "A ver, tan al detalle no lo sé, pero a mí me cuesta pensar que si ibas a fichar a Nico Williams no ibas a poder inscribirlo", afirmó. Según Masip, el Barça nunca habría contemplado pagar entre 50 y 60 millones por un jugador sin tener la certeza de que podría jugar.

Balones fuera

La situación económica del Barça, aunque ha mejorado en comparación con años recientes, sigue siendo un tema de debate. Masip aprovechó la entrevista para destacar que los problemas actuales son una herencia del pasado. "Mucha gente hace broma, pero esto, ¿de dónde viene? De una etapa muy oscura donde la gente auguraba al Barça cinco, seis, siete años de penumbras", explicó. Este contexto, aunque complicado, no fue un obstáculo insalvable para que el club intentara concretar el fichaje.

| @athleticlub

El caso de Nico Williams refleja las dificultades que enfrenta el Barça para competir en un mercado donde los jugadores tienen cada vez más control sobre sus decisiones. Masip subrayó que, aunque la dirección deportiva trabajó para lograr la incorporación, la voluntad del futbolista es clave en este tipo de operaciones. "Si el jugador no quiere, poco puedes hacer", reiteró, dejando claro que el Barça no perdió el fichaje por problemas de gestión interna, sino por la decisión personal de Nico.

El Athletic Club, por su parte, ha logrado retener a una de sus mayores joyas, algo que refuerza su compromiso con los jugadores de cantera. Para el Barça, la frustración de no fichar a Nico Williams se suma a una lista de desafíos en el mercado de fichajes reciente. Aun así, la directiva sigue trabajando para reforzar el equipo y superar las limitaciones económicas heredadas.