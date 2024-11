Periodista que ho sap tot del Reial Madrid deixa anar la bomba sobre Vinícius i Ancelotti

per Iker Silvosa

La continuïtat de Carlo Ancelotti al Reial Madrid està més en dubte que mai. Els darrers mesos han estat complicats per a l'equip, amb un joc lluny de l'esperat i resultats que no convencen l'afició. En aquest context, el futur del tècnic italià sembla trontollar, i alguns rumors comencen a relacionar-ho amb altres destins a Europa o fins i tot amb la selecció del Brasil.

José Antonio Martín, conegut com a Petó, ha sacsejat el panorama amb una revelació a El Chiringuito de Jugones. Segons l'exfutbolista, que ara exerceix de periodista, si Ancelotti deixa el Reial Madrid, intentarà endur-se Vinícius Júnior amb ell. “És el seu racó de confiança, el seu jugador preferit, el seu ullet dret. Els destins de tots dos podrien estar lligats”, va afirmar Petón. Aquestes declaracions han provocat el debat, ja que el tècnic i el jugador comparteixen una relació professional molt especial.

Ancelotti ha estat clau en el creixement de Vinícius, que sota la seva direcció ha explotat com una de les grans estrelles del futbol mundial. “Vinícius resol els partits. No tinc cap dubte que és el jugador que més confia”, va afegir Petón. El brasiler no només ha aconseguit la seva millor versió, sinó que també ha trobat a Ancelotti un defensor constant davant de les crítiques externes.

Un pare per a Vinicius

La connexió entre tots dos podria fer que el futur de Vinícius estigui vinculat al d'Ancelotti. Segons Petón, “si Ancelotti se n'anés a qualsevol equip d'Europa, intentaria que Vinícius se n'anés amb ell. Estic segur”. Tot i que el brasiler té contracte amb el Reial Madrid fins al 2027, la influència del tècnic italià podria ser un factor determinant si decideix canviar d'aires. Per a Petón, aquesta relació va més enllà del camp: “Hi ha entrenadors que tenen predileccions, i Ancelotti no amaga que Vinícius és el seu preferit”.

D'altra banda, el nom del Brasil també ha aparegut als rumors sobre el futur d'Ancelotti. La possibilitat que el tècnic assumeixi el comandament de la selecció brasilera ha guanyat força els últims mesos. El petó va ser clar sobre això: “El futur d'Ancelotti pot ser al Brasil, i el jugador emblema del Brasil és Vinícius. Es donen totes les circumstàncies”.

La situació ha generat preocupació a l'entorn madridista, ja que Vinícius és una peça clau en el projecte del Reial Madrid. Tot i això, el seu enllaç amb Ancelotti podria generar tensions si l'italià decideix abandonar la banqueta blanca. "És molt fort el que dius", li va respondre Josep Pedrerol al programa, deixant clar l'impacte d'aquestes paraules.