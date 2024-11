Josep Pedrerol deixa KO Carlo Ancelotti: 'El públic del Bernabeu...'

per Iker Silvosa

La continuïtat de Carlo Ancelotti al capdavant del Reial Madrid és a l'aire. L'equip blanc travessa un dels pitjors moments en anys, amb un joc que no convenç i uns resultats lluny de les expectatives de l'afició. Enmig d'aquest clima de tensió, el periodista Josep Pedrerol va llançar una dura crítica a l'entrenador italià a El Chiringuito, qüestionant-ne la gestió i assenyalant el descontentament del públic al Santiago Bernabéu.

Pedrerol no es va mossegar la llengua a l'hora d'analitzar la situació actual del club. Segons el periodista, el principal problema d'Ancelotti és la seva incapacitat per fer servir la plantilla. “Quan parlem que era un gran gestor de grup, que manejava bé la plantilla i els egos… jo no conec aquest Ancelotti”, va afirmar amb contundència. Aquestes paraules reflecteixen el desencís creixent dels madridistes, que esperaven un equip més competitiu i emocionant.

Un dels punts més crítics per a Pedrerol és l'aparent preferència d'Ancelotti per alguns jugadors, en detriment d'altres que podrien aportar frescor a l'equip. "Ancelotti dóna afecte a Vinicius, és l'únic que té la posició garantida, ningú ocuparà aquest lloc", va assenyalar el periodista, insinuant que aquesta predilecció està generant desequilibris a l'equip. A més, Pedrerol va afegir que Ancelotti sembla haver-se oblidat de “mitjana plantilla”, cosa que està provocant frustració en els aficionats.

Els grans oblidats

El periodista també va apuntar a la gestió de joves talents com Arda Güler, que amb prou feines ha tingut minuts des de començament de temporada. “El madridista vol veure Güler 20 minuts. El Bernabéu necessita tornar a il·lusionar-se”, va assegurar Pedrerol, destacant que els seguidors del Reial Madrid estan assedegats d'espectacle i noves estrelles. Segons ell, la manca d'oportunitats per a jugadors prometedors contribueix a l'avorriment del públic: “El públic s'avorreix al Bernabéu. Vol Güler, vol Brahim, que trenqui almenys”.

Pedrerol fins i tot va insinuar que la incertesa sobre el futur de Kylian Mbappé podria estar afectant Ancelotti. “Jo crec que Mbappé li ha posat nerviós, que no sap per on sortir”, va opinar, suggerint que les distraccions externes estan influint en les decisions del tècnic italià. Aquest comentari subratlla la sensació de caos que sembla regnar al club en aquests moments.

El Reial Madrid està en una cruïlla, i Ancelotti es troba al centre de les crítiques. Tot i que el seu historial com a entrenador és innegable, la manca de resultats i el desencís de l'afició estan posant en dubte la continuïtat. Les paraules de Pedrerol reflecteixen un sentir cada cop més estès entre els seguidors de l'equip: alguna cosa ha de canviar per tornar la il·lusió al Bernabéu. Si no, el futur del tècnic podria estar més lluny del club blanc del que molts imaginen.