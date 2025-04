Imatges emotives de Lamine Yamal celebrant la Copa del Rei amb el seu germà

per Iker Silvosa

La celebració del FC Barcelona després de conquerir la Copa del Rei 2024/2025 ens ha deixat moments especialment emotius, protagonitzats per jugadors i familiars. Entre ells, van destacar les tendres imatges del jove davanter Lamine Yamal celebrant juntament amb el seu germà petit, Keyne, que ràpidament es van viralitzar i van enterneir els aficionats blaugranes.

Lamine Yamal i Keyne conquisten l'afició culé

Enmig de l'alegria pel títol número 32 del club en aquesta competició, Lamine Yamal va tornar a mostrar el seu costat més humà i familiar, aquesta vegada acompanyat pel seu germà Keyne, un personatge molt estimat entre els seguidors blaugranes gràcies als divertits vídeos que el jugador habitualment comparteix a les xarxes socials, on tots dos ballen o fan bromes junts.

| FCB

Durant la celebració al terreny de joc de l'Estadi La Cartuja, Lamine portava posades dues ulleres de sol modernes, i en un gest simpàtic i afectuós, li va entregar una d'elles al seu petit germà, qui les va lluir amb orgull mentre tots dos gaudien del moment. Aquesta escena va recordar inevitablement als emotius instants viscuts a l'estiu durant la celebració del títol de l'Eurocopa aconseguit amb la selecció espanyola, on també va compartir protagonisme amb Keyne.

Moments que enamoren el barcelonisme

A més de compartir aquestes escenes familiars amb el seu germà, Lamine Yamal va aprofitar la celebració per saludar amb afecte les filles del seu company Marc-André ter Stegen, mostrant l'excel·lent relació i proximitat existent entre els integrants del vestidor culé.

Les imatges de Lamine Yamal amb el seu germà petit ràpidament van donar la volta a les xarxes socials, on aficionats culés van expressar la seva admiració i afecte cap a tots dos, destacant especialment la tendresa i autenticitat del moment. Molts van subratllar la importància de veure els seus ídols en situacions quotidianes i properes, gaudint en família després d'un triomf tan important.

Protagonista dins i fora del camp

La presència destacada de Lamine Yamal no es va limitar únicament a la celebració posterior al partit. El jove davanter va ser determinant durant el duel, ja que va ser l'autor de l'assistència en el primer gol del Barça, anotat per Pedri, el que va encarrilar inicialment la final a favor del conjunt blaugrana.

Aquest protagonisme esportiu, sumat als emotius gestos familiars posteriors, reforcen encara més la connexió especial entre el jugador, la seva família i l'afició blaugrana, consolidant a Lamine Yamal no només com una promesa del futbol mundial, sinó també com una figura entranyable i molt estimada pels seguidors del FC Barcelona.