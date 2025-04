Moment Top: El germà de Lamine Yamal ballant abans de la final de Copa del Rei

per Iker Silvosa

L'expectació abans de la gran final de la Copa del Rei 2024/2025 entre el FC Barcelona i el Real Madrid segueix augmentant minut a minut. No obstant això, més enllà de la tensió esportiva, ha sorgit un moment simpàtic i viral protagonitzat per la família de Lamine Yamal, especialment pel seu germà petit, Keyne, que ja s'ha convertit en protagonista involuntari a les xarxes socials.

El ball viral del germà de Lamine Yamal al costat del raper Skales

A poques hores de l'enfrontament més esperat de l'any en el futbol espanyol, l'ambient relaxat de la família Yamal s'ha convertit en tendència gràcies a un vídeo publicat a les xarxes socials pel famós raper nigerià Skales. Al clip, apareix Keyne, germà petit del futbolista del Barça, intentant seguir els passos de ball de Skales i de la seva mare.

| FCB

L'escena, a més d'enternecedora, resulta particularment divertida perquè Keyne, de tan sols dos anys, intenta copiar amb dificultat els moviments, mirant constantment la seva mare i l'artista. El raper, vestit amb la samarreta blaugrana del Barça, acompanya amb bon ritme la família Yamal en aquest entranyable moment.

El mateix Skales va compartir aquest divertit instant a Twitter amb un missatge afectuós d'ànim dirigit a Lamine Yamal i la seva família: "Acabo de conèixer la mare de Lamine Yamal. Ara veig que és cosa de família! Oya, Shakebody!" En pocs minuts, el tuit es va fer viral, generant milers de reaccions positives i comentaris sobre la simpatia del petit Keyne, qui ha conquerit els aficionats blaugranes i seguidors neutrals per igual.

Skales, el raper que inspira l'estrella del Barça

La connexió entre Skales i la família Yamal no és casualitat. El raper nigerià és un dels artistes preferits del jove extrem del Barça, les cançons del qual sonen freqüentment tant a casa seva com al vestidor blaugrana. Lamine fins i tot sol cantar i ballar els temes del cantant juntament amb companys de club i de la selecció espanyola, com és el cas de Nico Williams.

Skales, conegut per la seva barreja única d'Afrobeat i rap, és una figura molt popular dins del panorama musical internacional, especialment en cercles juvenils i esportius. La seva música, alegre i dinàmica, encaixa perfectament amb l'ambient relaxat i motivador que busquen els futbolistes abans de partits importants.

Un ambient distès abans de la gran cita

El divertit vídeo de Keyne Yamal i Skales ha servit per alleujar lleugerament la tensió prèvia al xoc decisiu a Sevilla. El Barça busca un nou títol davant el seu etern rival, i Lamine Yamal, amb només 17 anys, es perfila com una de les grans bazes ofensives del conjunt dirigit per Hansi Flick.

Aquest simpàtic episodi protagonitzat per la família Yamal reflecteix un ambient familiar d'optimisme i confiança abans del partit. Els seguidors blaugranes esperen que aquest esperit alegre es traslladi al terreny de joc, on totes les mirades estaran posades en la jove estrella catalana i en el desenllaç de l'esperat duel entre culers i madridistes.