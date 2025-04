Adéu a l'idil·li Ramón Álvarez de Mon - Real Madrid: Així enfonsa a Vinícius

per Iker Silvosa

La dolorosa derrota a la final de la Copa del Rei 2024/2025 continua provocant efectes col·laterals en el madridisme, especialment en la valoració d'alguns jugadors clau. Una de les crítiques més sorprenents ha estat la del periodista Ramón Álvarez de Mon cap a Vinícius Jr., un futbolista habitualment protegit per la premsa madridista, però que aquesta vegada no ha escapat a la crítica pública.

Durant el desenvolupament del partit, Álvarez de Mon va deixar clara la seva decepció respecte al rendiment físic del davanter brasiler amb un missatge contundent a Twitter: "Vinicius sembla estar jugant lluny del 100% físicament". Aquest breu comentari, directe i taxatiu, reflecteix clarament la frustració del periodista davant un rendiment inesperadament baix del jugador brasiler en un partit tan crucial.

| Real Madrid

Vinícius Jr. va estar especialment apagat durant la final, mostrant molt poques senyals del desequilibri i l'explosivitat que habitualment caracteritzen el seu joc. Se'l va veure lent, imprecís, i amb clars signes de cansament des de força aviat en el partit. Finalment, la imatge que va tancar la seva actuació va ser la del propi jugador demanant el canvi visiblement esgotat al minut 89. Això sí, tampoc va ser el pitjor, ja que altres atacants, com Rodrygo, van mostrar una versió encara més pobra, si cap.

Adéu a la protecció mediàtica

La crítica de Ramón Álvarez de Mon representa un clar canvi respecte a l'habitual actitud protectora del madridisme cap als seus jugadors. Aquest qüestionament públic assenyala que alguna cosa més profunda pot estar passant al voltant del rendiment de Vinícius, especialment després d'una temporada en què, malgrat bones estadístiques (20 gols i 14 assistències en 47 partits), el seu nivell general ha descendit notablement respecte a temporades anteriors.

Aquest aparent punt d'inflexió en la relació mediàtica amb el jugador brasiler podria obrir un debat més ampli sobre la seva condició física, compromís i paper dins de l'equip, especialment en cites transcendentals com aquesta final de Copa.

Impacte en el futur de Vinícius

Aquest episodi, encara que puntual, podria tenir conseqüències importants en la percepció que l'afició i la premsa tenen sobre Vinícius Jr. La crítica pública d'un periodista tan influent com Álvarez de Mon és indicativa que el crèdit cap al brasiler podria estar començant a esgotar-se si no recupera aviat la seva millor versió física i futbolística.

Vinícius afronta ara un repte crucial: respondre amb rendiment immediat sobre la gespa i tornar a guanyar-se la confiança plena tant del club com de l'entorn mediàtic, una cosa essencial per continuar sent considerat una figura clau en el projecte esportiu del Real Madrid.