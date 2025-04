Archivo VAR sentencia sobre la sanció que li pot caure a Rüdiger: 'De...'

La final de la Copa del Rei 2024/2025 entre el FC Barcelona i el Real Madrid ha deixat greus conseqüències disciplinàries per a alguns jugadors de l'equip madridista. Especialment rellevant és el cas del defensa Antonio Rüdiger, la seva acció antiesportiva podria comportar una sanció exemplar segons ha avançat Arxiu VAR després d'analitzar l'acta arbitral.

En un missatge difós a les xarxes socials immediatament després del partit, Arxiu VAR va alertar sobre la gravetat de la situació del defensa alemany: "Rüdiger s'exposa a una sanció de 4 a 12 partits per llançar un objecte a De Burgos Bengoetxea". La publicació va assenyalar clarament que la sanció exacta dependria de la interpretació del Comitè de Competició, destacant que podria variar significativament segons la gravetat atribuïda a l'acció.

L'acta arbitral, ara revelada, no deixa lloc a dubtes sobre la gravetat del comportament del jugador madridista. Segons l'informe oficial redactat pel col·legiat Ricardo de Burgos Bengoetxea, "Al minut 120 el jugador Antonio Rüdiger va ser expulsat pel següent motiu: llançar un objecte des de l'àrea tècnica sense arribar a assolir-me. Després de ser mostrada la targeta vermella, va haver de ser subjectat per diversos membres del cos tècnic, mostrant una actitud agressiva".

Rüdiger demana disculpes públicament

Davant la gravetat dels fets i conscient de l'impacte del seu comportament, Rüdiger va emetre aquest matí un comunicat a les seves xarxes socials, mostrant penediment i disculpant-se pels seus actes:

"Definitivament no hi ha excusa per al meu comportament d'ahir a la nit. Ho sento molt. Vam jugar un molt bon partit des de la segona meitat en endavant, però després de 111 minuts no vaig poder seguir ajudant el meu equip i vaig cometre un error abans del xiulet final. Vull disculpar-me de nou amb l'àrbitre i amb tots aquells a qui vaig decebre ahir a la nit".

Lucas Vázquez i Jude Bellingham també expulsats

A més del greu incident protagonitzat per Rüdiger, altres jugadors madridistes, Lucas Vázquez i Jude Bellingham, també van veure la targeta vermella per actes indisciplinaris, encara que de menor gravetat en comparació amb els del central alemany. El club blanc espera conèixer també les possibles sancions per a aquests futbolistes, encara que s'anticipa que seran notablement menors.

El cas de Rüdiger, però, serà tractat amb especial atenció pel Comitè de Competició, donada la gravetat dels fets reflectits clarament a l'acta arbitral i l'actitud posterior del jugador. El Real Madrid podria enfrontar així l'absència prolongada d'un dels seus defenses titulars per a diversos encontres clau de la pròxima temporada.