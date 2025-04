El emotivo mensaje de Stuani a la afición del Girona

Cristhian Ricardo Stuani Curbelo es toda una institución dentro del Girona F.C desde hace años. El jugador uruguayo llegó a Montilivi en 2017, justo cuando el club catalán ascendió por primera vez a Primera División, y desde entonces no ha dejado de hacer historia en Girona. Con un total de 282 partidos a sus espaldas, el delantero acumula ya 136 goles y 12 asistencias con el conjunto rojiblanco.

Y aunque tiene ya 38 años, el de Tala todavía no ha perdido el olfato goleador, siendo el máximo goleador de esta temporada para el Girona, con hasta 6 tantos. Estas estadísticas, pero, no son del todo esperanzadoras, ya que depender de un jugador tan veterano ha jugado una mala pasada al equipo. Los fichajes de Abel Ruiz y Bojan Mivoski no han sido acertados, y la falta de claridad ofensiva ha hecho que actualmente el equipo este luchando por no volver a descender.

El contundente mensaje de Stuani

Al ser toda una entidad en Girona, el capitán Cristhian Stuani es consciente de la situación que atraviesa el club y es por eso que quiere ser el primero en revertirla. Para ello, ha lanzado un mensaje esperanzador y muy emotivo a través de sus redes sociales, en un perfecto catalán que demuestra su implicación y amor por los colores blanc-i-vermells. "A las 19:00 horas en Montilivi, a hacer que el equipo sienta el calor de su gente", escribía en un tuit.

| Girona FC

"Salid a la calle, hagámonos oír, que se note que somos el Girona, somos valientes, somos tozudos y no caminaremos solos. Lucharemos juntos hasta el final", añadía a su mensaje. Así pues, el charrúa ha convocado a toda la afición para el próximo partido que tendrá lugar el lunes ante el Real Betis.

El equipo llegará a Montilivi en el autobús oficial para así ser recibido por la afición y sentir la calor de toda su gente desde el primer momento. Y es que en total, al equipo catalán le quedan 7 finales por delante para evitar volver a revivir los fantasmas del pasado y mantenerse en primera división. Aunque no lo tendrán nada fácil, ya que delante tienen a un Real Betis que viaja a tierras catalanas consagrándose como uno de los equipos de Europa en mejor forma.

Los béticos vienen de conseguir su billete para las semifinales de la UEFA Conference League. Y afrontan el encuentro con la mirada puesta en la quinta plaza, la cual da el acceso a la UEFA Champions League. Por su parte, el Girona ocupa la décimosexta plaza de la tabla, a tan solo cinco puntos de la zona roja, la cual marca La UD Las Palmas.

El encuentro del lunes es decisivo, y con sus palabras, Cristhian Stuani ya ha dado el primer paso para que veamos un partido lleno de emoción y tensión.