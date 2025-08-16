El Elche, a punto de cerrar la cesión de un futbolista del Sevilla

La planificación del Elche para la nueva temporada ha estado marcada por la necesidad de reforzar el frente de ataque. Después de un ascenso trabajado y con la ilusión renovada, el club franjiverde busca un delantero capaz de aportar gol, presencia en el área y experiencia en la élite. La dirección deportiva ha manejado varias opciones en las últimas semanas, pero una de ellas ha ganado fuerza de manera determinante en las últimas horas.

Fuentes cercanas a la negociación consultadas por Estadio Deportivo señalan que el Elche está ultimando la incorporación de un atacante procedente del Sevilla: Rafa Mir. La operación se encuentra prácticamente cerrada y se materializaría en forma de cesión hasta el 30 de junio de 2026. No incluiría opción de compra y no sería remunerada, un detalle que ha facilitado el acuerdo entre ambas partes.

El futbolista ya ha dado el visto bueno al cambio de aires, consciente de que en su actual equipo no contaría con oportunidades bajo las órdenes de Matías Almeyda. La situación en el club de Nervión, marcada por problemas económicos y prioridades diferentes en el mercado, ha abierto la puerta a una salida que parecía lejana semanas atrás.

Un refuerzo que encaja en la idea de Eder Sarabia

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha mantenido conversaciones directas con el jugador para explicarle su papel en el nuevo proyecto. La intención es que se convierta en una referencia ofensiva junto a Mourad El Ghezouani, protagonista del ascenso con diez goles, y Álvaro Rodríguez. Con este fichaje, el conjunto ilicitano pasaría a disponer de un ‘9’ con capacidad para fijar centrales, jugar de espaldas y generar espacios para los extremos.

En Sevilla, la prioridad pasaba por encontrar un traspaso que permitiera liberar la ficha del delantero, cercana a 1,7 millones, y reducir la amortización pendiente de su fichaje, estimada en 6,4M. Sin embargo, la falta de ofertas que cumplieran esas condiciones ha llevado a optar por la fórmula del préstamo. Esta vía intermedia permite al club andaluz aligerar su masa salarial mientras el jugador mantiene su contrato vigente hasta el verano de 2026.

Impacto inmediato y expectativas

La llegada del atacante supone un salto de calidad para la plantilla franjiverde. Su experiencia en LaLiga y en competiciones internacionales le permitirá adaptarse rápidamente a las exigencias del calendario. Además, su incorporación llegaría a tiempo para el debut en la máxima categoría frente al Real Betis el próximo lunes 18 de agosto. Aunque, eso sí, se antoja poco probable que pueda disponer de minutos.

La afición espera que este refuerzo se traduzca en una mayor pegada ofensiva, clave para un equipo que buscará consolidarse en Primera desde la primera jornada. El desenlace de la operación se conocerá en las próximas horas, pero todo apunta a que el Martínez Valero recibirá a su nuevo referente ofensivo antes de que ruede el balón.