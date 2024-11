Elena Condis dona l'última hora de l'estat de Balde després del cop a la tràquea

Fa pocs més d'una hora que el matx entre el FC Barcelona i la UD Las Palmas ha finalitzat amb una victòria visitant per 1 gol a 2. El partit ha fet parlar molt, amb diferents decisions arbitrals polèmiques, actuacions individuals destacables i una forta lesió que ha afectat Balde.

Després d'un gol de Sandro Ramírez a l'inici de la segona part, el Barça ha sabut reaccionar gràcies a un gran gol de Raphinha. Tot i això, pocs minuts més tard Fabio Silva ha tornat a posar els visitants per davant en el marcador per així acabar emportant-se la victòria a Montjuïc.

Helena Condis actualitza l'estat de Balde

El jugador del FC Barcelona, Alejandro Balde, ha preocupat tothom després de rebre un fort cop en el partit contra Las Palmas. L'incident ha passat abans d'arribar a la mitja hora del matx, després d'un xoc amb el davanter Sandro Ramírez.

El lateral blaugrana va haver de ser substituït immediatament, deixant el terreny de joc amb evidents signes de dolor. La seva sortida del camp ha generat alarma tant als companys com al cos tècnic. La lesió semblava afectar la seva tràquea, cosa que inicialment ha causat preocupació pel seu estat.

La periodista Helena Condis, a través del compte de X (Twitter), ha actualitzat l'estat de Balde poc després de l'incident. "Està recuperat del cop a la tràquea, s'han espantat al principi, però està bé, plenament recuperat", ha informat. Les seves paraules porten la tranquil·litat als aficionats del Barça, que han temut una lesió greu.

El cop amb Sandro Ramírez va anar a priori accidental, però va impactar directament a una zona sensible. Tot i la substitució, Balde no ha requerit trasllat mèdic urgent, cosa que suggereix que les molèsties van ser passatgeres. Els metges del club han avaluat la situació i han confirmat que no hi ha més complicacions.

Flick, tranquil després dels resultats sobre Balde

El Barça respira alleujat després de confirmar la recuperació del lateral, ja que Alejandro Balde és una peça clau a l'esquema d'Hansi Flick, tant en defensa com també en atac. Ara queda per veure si podrà estar disponible per al proper compromís de l'equip. Mentrestant, la notícia de la seva plena recuperació és un alleugeriment tant per al jugador com per als aficionats.

El català actualment no té gaire competència al seu lateral, ja que el suplent es tracta de Gerard Martín. El jove futbolista no ha acabat de mostrar un bon nivell quan se li han donat oportunitats, i és per això que el FC Barcelona i els culers prefereixen Balde.

Com hem dit, però, caldrà esperar fins a les properes hores per saber amb certesa l'abast de la lesió de Balde. En menys de 4 dies, el conjunt d'Hansi Flick s'enfronta al Mallorca a Son Moix, i la possible baixa d'Alexandre seria un cop molt dur per als blaugranes.