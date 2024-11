Elena Condis da la última hora del estado de Balde tras recibir un golpe en la tráquea

Hace pocos más de una hora que el encuentro entre el F.C Barcelona y la UD Las Palmas ha finalizado con victoria visitante por 1 gol a 2. El partido ha dado mucho de que hablar, con diferentes decisiones arbitrales polémicas, actuaciones individuales destacables y una fuerte lesión que ha afectado a Balde.

Tras un gol de Sandro Ramírez al inicio de la segunda parte, el Barça ha sabido reaccionar gracias a un gran tanto de Raphinha. No obstante, pocos minutos más tarde Fabio Silva ha vuelto a poner a los visitantes por delante en el marcador para asi acabar llevándose la victoria en Montjuic.

Helena Condis actualiza el estado de Balde

El jugador del FC Barcelona, Alejandro Balde, ha preocupado a todos tras recibir un fuerte golpe en el partido contra Las Palmas. El incidente ha ocurrido antes de llegar a la media hora del encuentro, tras un choque con el delantero Sandro Ramírez.

El lateral azulgrana tuvo que ser sustituido inmediatamente, dejando el terreno de juego con evidentes signos de dolor. Su salida del campo ha generado alarma tanto en los compañeros como en el cuerpo técnico. La lesión parecía afectar su tráquea, lo que inicialmente ha causado preocupación por su estado.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

La periodista Helena Condis, a través de su cuenta de X (Twitter), ha actualizado el estado de Balde poco después del incidente. “Está recuperado del golpe en la tráquea, se han asustado al principio, pero está bien, plenamente recuperado”, ha informado. Sus palabras llevan la tranquilidad a los aficionados del Barça, que han temido una lesión grave.

El golpe con Sandro Ramírez fue a priori accidental, pero impactó directamente en una zona sensible. A pesar de la sustitución, Balde no ha requerido traslado médico urgente, lo que sugiere que las molestias fueron pasajeras. Los médicos del club han evaluado la situación y han confirmado que no hay mayores complicaciones.

Flick, tranquilo tras los resultados sobre Balde

El Barça respira aliviado tras confirmar la recuperación del lateral, ya que Alejandro Balde es una pieza clave en el esquema de Hansi Flick, tanto en defensa como en ataque. Ahora, queda por ver si podrá estar disponible para el próximo compromiso del equipo. Mientras tanto, la noticia de su plena recuperación es un alivio tanto para el jugador como para los aficionados.

El catalán actualmente no tiene mucha competencia en su lateral, ya que el suplente se trata de Gerard Martín. El joven futbolista no ha acabado de mostrar un buen nivel cuando se le han dado oportunidades, y es por ello que el F.C Barcelona y los culés prefieren a Balde.

Como hemos dicho, pero, habrá que esperar hasta las próximas horas para saber a ciencia cierta el alcance de la lesión de Balde. En menos de 4 días, el conjunto de Hansi Flick se enfrenta al Mallorca en Son Moix, y la posible baja de Alejandro sería un golpe muy duro para los azulgrana.