Màxima preocupació al Barça per Alejandro Balde: Jugada bruta de Sandro

El partit d'avui entre el FC Barcelona i la UD Las Palmas ha estat sens dubte marcat pel 125è aniversari del club. A l'inici de la trobada hem pogut escoltar el nou himne especial 'L'escut al pit', alhora que la nova mascota 'Cat' ha estat presentada. Aquesta s'ha encarregat de donar la sacada d'honor abans de la trobada.

Tot i això, a l'inici del mateix el que semblava un dia marcat per la celebració i l'alegria ha fet un gir de 180 graus després d'una falta sobre Balde. Poc abans de la mitja hora de partit, després d'un xoc molt contundent amb Sandro Ramírez, el futbolista blaugrana ha quedat totalment immòbil a terra visiblement molt afectat.

Una jugada bruta que acaba amb el jugador en llitera

Després de la jugada, les xarxes socials no han trigat a comentar la jugada i carregar amb contundència contra Sandro Ramírez. I és que l'exfutbolista del Barça, ha impactat a la zona del coll de Balde, deixant-lo sense respiració al moment.

Tot i això, la jugada ha seguit en decretar llei de l'avantatge el col·legiat del matx. Tot i així, el partit s'ha aturat quan l'àrbitre s'ha adonat de la gravetat de la lesió. La Balde estava a terra remenant-se del dolor mentre es tocava la gola, donant a entendre que no podia respirar.

Darrere d'això, ha començat a escopir bilis, intentant recuperar-se de l'acció i tornar a la normalitat. Per desgràcia, en intentar recompondre's, el jugador ha quedat totalment fora de combat, visiblement molt marejat. És per això que els serveis mèdics del club han demanat l'entrada d'una llitera per endur-se al lateral esquerre del Barça.

Una possible commoció cerebral?

Després de ser substituït per Gerard Martín, des dels megàfons de l'estadi s'ha pogut escoltar com el Barça, com les Palmas, disposa d'un canvi extra. I és que aquest tipus de situacions només ocorren quan els canvis es deuen a contratemps produïts per commocions cerebrals. Per la qual cosa no es descarta que Balde n'hagi patit un.

Les commocions cerebrals als terrenys de joc poden causar danys greus al cervell, afectant la memòria i la coordinació motora. Aquest tipus de lesions solen passar per xocs directes al cap o caigudes fortes durant el partit.

Si no es tracten adequadament, les commocions cerebrals poden derivar en problemes cognitius crònics i fins i tot en malalties neurodegeneratives. És vital identificar els símptomes ràpidament i garantir un període de recuperació adequat per evitar complicacions.

Tot i això, encara és massa d'hora per treure conclusions, i és millor esperar un comunicat oficial per part del FC Barcelona. Esperem, però, que finalment tot hagi acabat en un simple ensurt.