Eduardo Inda ho confirma: L’ultimàtum del Barça a Ronald Araujo

El mercat de fitxatges d'aquest estiu es presenta especialment tens a Can Barça, sobretot en el mercat de les sortides. Després d'una temporada de canvis, amb una economia exigent i un projecte en plena transformació, la directiva blaugrana ha pres una de les decisions més delicades de l'últim lustre: plantejar la sortida d'un dels seus defenses més emblemàtics. Els moviments als despatxos s'acceleren i la necessitat de liquiditat obliga a mirar cap a peces importants de la plantilla, generant un ambient de màxima expectació entre l'afició i els experts en futbol.

L'ultimàtum del Barça al seu central

Ronald Araujo, central uruguaià que durant anys ha estat considerat un dels baluards defensius de l'equip, es troba en el focus del mercat. Segons el que ha destapat el periodista Eduardo Inda, el club ha posat en marxa una operació clara: obrir una finestra de sortida per a Araujo entre l'1 i el 10 de juliol. El missatge des de la directiva és ferm i rotund, marcant un termini concret perquè el jugador i el seu entorn trobin destí. La xifra sol·licitada pel Barça és d'almenys 60 milions d'euros, una quantitat que, tot i que elevada respecte al seu moment esportiu actual, respon a la intenció del club de maximitzar els ingressos i afrontar altres moviments al mercat.

Aquest moviment no és casual ni inesperat. Durant la temporada passada, la situació d'Araujo es va tornar cada cop més complicada. Entre lesions, manca de confiança i la irrupció de la parella Pau Cubarsí-Iñigo Martínez com a titulars indiscutibles, l'uruguaià va perdre el rol protagonista que havia mantingut en campanyes anteriors. De fet, la seva participació va caure fins als 25 partits oficials, molts d'ells sortint des de la banqueta o sent substituït, cosa que reflecteix una clara pèrdua de protagonisme a la plantilla.

| FCB

Les causes de la devaluació i el context actual

L'estiu passat, Araujo va patir una lesió dura amb la seva selecció nacional que el va condicionar per a la resta de la temporada. Aquest contratemps li va impedir adaptar-se a l'exigència del nou cos tècnic i aprofitar les oportunitats de guanyar-se la confiança del seu entrenador. Fins i tot al mercat d'hivern, el club va valorar seriosament el seu traspàs, arribant a mantenir contactes amb equips com la Juventus, tot i que finalment el jugador va optar per quedar-se, animat per companys com Lewandowski.

Aquesta situació ha tingut un efecte directe en el valor de mercat d'Araujo, que ha descendit notablement respecte a l'any anterior. Tot i això, el club és conscient que continua sent un dels actius més valuosos de la plantilla i no contempla una sortida per menys d'aquests 60 milions que podrien donar oxigen a les arques del Barça.

| Inter de Milán

Una venda estratègica per al futur del club

El rerefons d'aquesta operació va molt més enllà de l'esportiu. La sortida d'Araujo permetria al Barça abordar altres fitxatges de gran impacte, sent el cas més evident el de Nico Williams, la clàusula del qual ronda precisament la quantitat que esperen ingressar amb la marxa de l'uruguaià. El club necessita completar vendes importants per quadrar comptes i mantenir la competitivitat de la plantilla, un equilibri que aquest estiu es presenta més complicat que mai.