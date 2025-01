Un futbolista del Nápoles sona per al Sevilla encara que Víctor Orta vol un altre

El Sevilla FC continua immers en la recerca d'un davanter que potenciï les seves prestacions ofensives en aquest tram decisiu de la temporada. Després de veure com es van torçar les negociacions per fitxar el ‘fugat’ Juninho Vieira, Víctor Orta, director esportiu sevillista, ha posat tots els seus esforços en Alerrando Barra Mansa Realino de Souza, un prometedor artiller brasiler que va destacar el curs passat a la Série A, marcant 15 gols (els mateixos que Yuri Alberto, del Corinthians). El Red Bull Bragantino, posseïdor dels seus drets, es mostra ferm en les seves exigències econòmiques, encara que disposat a deixar-lo marxar, mentre el futbolista, amb contracte fins al 2026, s'entrena al marge a l'espera de desbloquejar la seva sortida.

Mentre les converses amb el ‘Massa Bruta’ avancen —pel que sembla, el Sevilla ja hauria presentat una proposta d'uns 4,3 milions d'euros fixos i 1,9 en variables, superant els 6 milions que demana el club—, han sorgit en les últimes hores altres noms de possibles ‘candidats sorpresa’. D'acord amb informacions de Marca, un d'ells és Giovanni Simeone, davanter de 29 anys que milita al Nàpols i que no està gaudint de la continuïtat que desitjava. L'argentí, fill gran del ‘Cholo’, acumula 2 gols i 2 assistències en 21 partits (només 461 minuts totals), cosa que segons algunes fonts li hauria obert la porta de sortida.

No obstant això, la incorporació del ‘Cholito’ Simeone no resultaria senzilla per diversos motius. En primer lloc, compta amb un salari elevat, d'acord amb la seva experiència a la Serie A (botxí de rivals amb Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona i ara al Nàpols). A més, Transfermarkt el taxa en 10 milions d'euros, i el contracte amb els partenopeus s'estén fins al juny del 2026, amb opció per part del club d'ampliar-lo un any més. A això s'afegeix la preferència d'Antonio Conte, el tècnic napolità, de retenir un jugador de garanties per a una davantera necessitada de variants.

Víctor Orta insisteix en Alerrando

Tot això provoca que el possible fitxatge de Simeone només es converteixi en realitat si el Sevilla troba fórmules imaginatives (com una cessió amb opció de compra no obligatòria o un repartiment de sou) per convèncer el Nàpols, que no passa penúries econòmiques. A Nervión, en canvi, l'aposta prioritària d'Orta és Alerrando: un atacant més jove (25 anys), en franc creixement i amb un perfil de major projecció. El brasiler, al seu torn, té acordades les seves condicions amb el club andalús i espera que Red Bull Bragantino doni llum verda a la seva sortida. El principal escull continua sent la intransigència de l'entitat de Bragança Paulista, que busca rebre una quantitat immediata i conservar un percentatge futur.

Mentrestant, Alerrando viu una situació incòmoda: apartat del primer equip, s'entrena a la seva ciutat natal amb un preparador personal, sense permís per exercitar-se amb els seus companys. Aquesta realitat no ha mitigat el seu entusiasme, convençut que el seu salt a Europa passa pel Sevilla. Amb vista a complaure els desitjos del seu entrenador, García Pimienta, els nervionencs desitgen tancar la seva segona incorporació hivernal com més aviat millor —després de l'arribada de Rubén Vargas— per disposar de gol i profunditat a la davantera.

Així les coses, encara que Giovanni Simeone sona com un “pla B” amb cert bagatge mediàtic, tot indica que Víctor Orta insisteix que el fitxatge clau sigui Alerrando. Queda per veure si les negociacions arriben a bon port i si el Bragantino cedeix en les seves pretensions, sabedor que el jugador no compta per al seu entrenador, Fernando Seabra. El desenllaç, en qualsevol cas, es coneixerà en qüestió de dies, quan el mercat hivernal tanqui i el Sevilla decideixi si aposta per l'experiència de l'argentí procedent del Nàpols o pel potencial del brasiler que va sorprendre el passat campionat al Brasil.