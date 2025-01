Eduardo Inda lo confirma: Ex jugador del Real Madrid ofrecido al Barça

En pocas ocasiones ha ocurrido eso de que un jugador integre los dos conjuntos de una rivalidad superlativa como la que protagonizan Barça y Real Madrid. Y los pocos que lo han hecho los recordamos casi sin hacer demasiado esfuerzo, pues su legado quedó empañado por ello, más allá de por sus destrezas sobre el verde. Vestir primero la carcasa azulgrana y luego la merengue no es algo, ni mucho menos, anecdótico.

Hay que remontarnos prácticamente dos décadas atrás para poder hallar el último ejemplo. Sin ir más lejos, fue Javier Saviola, poco después de que lo hiciera Samuel Eto'o. Y ahora, según apuntan las últimas informaciones, especialmente la publicada por Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, podría suceder un nuevo caso: Marco Asensio.

| El Chiringuito, X

La complicada situación de Marco Asensio en el Paris Saint-Germain ha dado un giro inesperado. El exfutbolista del Real Madrid, que firmó por el club parisino el pasado verano tras finalizar su contrato en el Bernabéu, podría abandonar el Parque de los Príncipes a corto plazo. La información de este periodista asegura que el PSG ha tanteado la opción de ceder a Asensio con una fórmula de compra posterior al FC Barcelona e incluso al Atlético de Madrid. Sin embargo, ambas entidades han respondido con cierta frialdad a la posibilidad de acoger al internacional español.

Kvaratskhelia, nuevo verdugo de Marco Asensio

En su día, el balear dejó el Real Madrid tras disputar 286 encuentros, con 61 goles y 32 asistencias, siendo una pieza valiosa en la consecución de varios títulos. No obstante, su incorporación libre al PSG, considerada inicialmente como un gran golpe de mercado, no ha resultado como se esperaba. Las estadísticas de esta temporada reflejan un bajón en su participación: 15 partidos con la elástica parisina (11 en Ligue 1 y 4 en la Champions) que se saldan con 2 goles y 4 asistencias. Además, desde finales de noviembre, cuando el técnico Luis Enrique empezó a prescindir de sus servicios, Asensio ha disputado únicamente dos encuentros, sumando 18 minutos entre ambos.

La llegada de Kvaratskhelia al PSG ha agravado todavía más la situación del mallorquín. El atacante georgiano, que deslumbró en el Nápoles y recaló en París por una cifra cercana a los 60 millones, compite directamente con el exmadridista por un puesto en la delantera o en los costados. Con Kvaratskhelia pisando fuerte y otros futbolistas ofensivos rindiendo a buen nivel, Asensio se ve abocado al ostracismo.

| La Sexta

En un contexto así, el PSG desea liberarse de un jugador con una ficha elevada que firmó como agente libre el pasado verano, de la mano de su representante, Jorge Mendes. Precisamente, el superagente portugués es quien ha movido ficha para ofrecer al balear a dos clubes que conoce bien: el Barcelona, con el que mantiene relaciones fluidas vía Joan Laporta; y el Atlético de Madrid, donde también cuenta con la amistad de Miguel Ángel Gil Marín. Sin embargo, y tal como explica Inda, ninguno de los dos ha mostrado un interés real e inmediato.

El Barça, con sus problemas de ‘fair play’ financiero, no puede asumir su elevada ficha y tiene otros objetivos más urgentes para reforzar la punta de ataque, como la cesión de Marcus Rashford que anhela la directiva azulgrana. El Atlético, por su parte, no tiene claro si realizará incorporaciones en este mercado invernal, y el perfil de Asensio no es prioritario para la escuadra de Diego Simeone.