A Edu Aguirre le cambia la cara: Leo Messi le deja KO

Edu Aguirre, conocido por sus críticas constantes al Barça y sus jugadores, y su fiel defensa al Real Madrid, volvió a ser protagonista en El Chiringuito. Su estilo directo y su postura firme contra figuras como Leo Messi lo han consolidado como una de las voces más polarizadoras del programa. Anoche, en un encendido debate, sus palabras contra la nominación de Messi al premio The Best levantaron ampollas en redes sociales.

La nominación de Leo Messi al premio The Best, otorgado por la FIFA, ha generado controversia entre ciertos sectores del mundo del fútbol. Según Aguirre, la inclusión del astro argentino es “una broma” y una “vergüenza futbolística”. En su intervención en El Chiringuito, el periodista criticó que se ignore a jugadores con un rendimiento destacado y se priorice el nombre de Messi por razones que considera sentimentales o históricas.

Edu Aguirre centró sus críticas en los méritos recientes de Messi, especialmente su actuación en la Copa América. “¿Lautaro Martínez no gana la Copa América siendo el mejor jugador de la final?”, cuestionó en tono incrédulo. En este sentido, hay que recordar que Lautaro fue el máximo goleador del torneo y que James Rodríguez fue el máximo asistente y MVP del campeonato. “Si hablamos de Copa América, el mejor jugador fue James Rodríguez”, añadió para reforzar su postura.

Más estadísticas y nominados

Otra notable estadística que refuerza el argumento del periodista es que Leo Messi apenas anotó un gol y una asistencia en la Copa América y que fue sólo seleccionado como MVP en uno de los seis partidos de la Albiceleste. Además, con su club, Inter Miami, el pasado curso sólo venció un título; y fue uno menor, la Supporters Shield.

La polémica no terminó ahí. Edu Aguirre también señaló que los homenajes a Messi llevan ya demasiado tiempo, en su opinión. “Llevamos haciendo homenajes a Leo Messi por ganar un Mundial dos años y medio. Es una vergüenza”, afirmó, criticando que se obvien a otros futbolistas que también han brillado este año. Entre ellos, mencionó a Lautaro Martínez y Rodrygo, quienes, según él, merecían mucho más la nominación al prestigioso premio.

El premio The Best se entregará en diciembre, y las palabras de Aguirre auguran semanas de polémica. Para muchos, Messi es un ícono que sigue marcando la historia del fútbol. Para Aguirre, su nominación es una muestra de favoritismo que desvirtúa el galardón. Además del argentino, también están nominados Rodri y Vinicius, los dos grandes favoritos, y Toni Kroos, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Fede Valverde, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Erling Haaland y Florian Wirtz.