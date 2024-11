Edu Aguirre fa volar coloms després de la derrota del Barça: 'El Reial Madrid...'

La situació al Reial Madrid és complexa i és plena d'alts i baixos. Tot i que l'equip va aconseguir una victòria contundent contra Osasuna, l'ambient al madridisme no és del tot optimista a causa de les múltiples lesions que afecten diversos jugadors clau. Aquesta llista de baixes inclou futbolistes com Tchouaméni, Lucas Vázquez, Rodrygo, Dani Carvajal o David Alaba, a més d'una nova recaiguda d'Eder Militao. Tres d'ells es van lesionar precisament en la visita de dissabte a El Sadar. Però, així i tot, Edu Aguirre assegura que als despatxos del Santiago Bernabéu van acabar el cap de setmana satisfets.

El col·laborador d'El Chiringuito va compartir detalls sobre el sentiment al vestidor del Reial Madrid després d'observar la derrota del Barcelona davant de la Reial Societat. Segons Edu Aguirre, els jugadors madridistes consideren que aquest cap de setmana podria marcar un abans i un després a la temporada; un "punt d'inflexió", com ho cataloga ell. No només estan motivats per la seva recent victòria, sinó que també han trobat a la derrota del Barça un al·licient extra. Per a molts a l'equip, el resultat contra la Reial Societat va mostrar vulnerabilitats en el conjunt culer, cosa que alimenta les esperances de competir per la Lliga.

Ja tenen la fórmula

Durant la seva intervenció al programa, Aguirre va emfatitzar que el vestidor del Madrid ha percebut aquesta derrota del Barça com un senyal que “el Barça no és immortal”. Aquesta derrota ha reforçat la convicció que el campionat continua obert. Aguirre va assenyalar que l'equip blanc ha tornat a sentir una connexió especial amb la seva afició, cosa que consideren vital per afrontar la temporada en millors condicions.

Segons el periodista, els jugadors i el cos tècnic del Reial Madrid creuen que van observar “la fórmula” per vèncer el Barça: una pressió alta, intensitat en els duels i una defensa sòlida. Aquesta estratègia va ser clau en la victòria de la Reial Societat, i el Reial Madrid n'està prenent nota. Ancelotti i el seu equip creuen que aquests elements són essencials per competir en els propers enfrontaments contra l'equip català i que podrien marcar la diferència a la carrera pel títol.

| Montaje con capturas de 'El Chiringuito'

Aguirre també va destacar com el Madrid sol créixer a l'adversitat. Les lesions, tot i que són doloroses, semblen haver tocat l'orgull de la plantilla. Per al vestidor, aquestes dificultats poden ser una font de motivació extra, una oportunitat per demostrar-ne la resiliència. Tot i les baixes significatives, l'equip està decidit a mantenir-se en la lluita i aprofitar cada ensopegada dels seus rivals.

Finalment, el missatge d'Aguirre va ser clar: els jugadors del Reial Madrid creuen en les possibilitats de guanyar LaLiga. Ara mateix són sis els punts que separen tots dos a la taula classificatòria, encara que els blancs tenen encara un partit pendent de disputar-se. Necessitaran, això sí, continuar mantenint-se enganxats i que el Barça punxi en algun xoc més.