Tomás Roncero rep a Twitter després d'alegrar-se d'un contratemps de Leo Messi

per Sergi Guillén

A les xarxes socials, especialment a X (Twitter), qualsevol comentari que fregui el favoritisme cap a un o altre jugador de futbol pot generar reaccions polaritzades. Això va quedar demostrat aquest cap de setmana quan Tomás Roncero, periodista i reconegut seguidor del Reial Madrid, va compartir un missatge al compte de Twitter.

Celebrant l'eliminació de l'Inter Miami de Lionel Messi i Luis Suárez als playoffs de la MLS. Roncero va expressar la seva satisfacció a l'assabentar-se que l'equip de l'astre argentí havia caigut contra l'Atlanta United. Una notícia que, per a ell, va fer que el cap de setmana fos “grandiós”.

Tot i això, aquest comentari no va ser ben rebut per tots. I diversos seguidors de Messi, així com usuaris en general, van decidir respondre amb duresa. Recordant al periodista algunes estadístiques i esdeveniments recents que posen en dubte la “grandiositat” del moment.

La reacció dels usuaris no va trigar a arribar, i diversos comentaris van ser contundents. Defensant Messi i criticant Cristiano Ronaldo, etern rival de l'argentí i principal figura en la comparació que Roncero sol destacar.

Els usuaris li recorden els èxits recents de Messi

Entre les respostes al tuit de Roncero, destaca la d'un usuari anomenat Alex. Qui, en un to irònic, assenyala que, encara que Roncero se senti “alegre” pel fracàs als playoffs. La diferència de trofeus entre Messi i Cristiano els últims anys és abismal.

| YouTube

Alex comparteix una imatge que compara la quantitat de trofeus guanyats pels dos futbolistes les últimes tres temporades. Segons la imatge, Messi ha sumat deu trofeus els últims tres anys, mentre que Cristiano no n'ha aconseguit cap en aquest mateix període.

Aquesta comparació reforça l'argument dels que defensen que, malgrat els contratemps, Messi continua estant a un nivell superior. El comentari d'Alex resumeix el sentir de molts aficionats.

Que, davant de l'aparent to de burla de Roncero, no dubten a recordar els èxits recents de Leo Messi davant la sequera de títols de Cristiano Ronaldo. La imatge compartida és simbòlica, i el seu missatge implícit és clar encara que hagi perdut amb el Miami, Messi ha aconseguit més èxits que el rival en anys recents, mantenint el seu llegat.

Recordatori del penal fallat de Cristiano Ronaldo

Una altra resposta que es va tornar viral va ser la d'un usuari anomenat Yeray. Qui va recordar a Roncero que, si bé és cert que Messi va quedar eliminat amb l'Inter Miami. Cristiano Ronaldo també va ser eliminat recentment de la copa saudita.

Yeray va fer referència al penal fallat per Ronaldo al minut 96 en un partit crucial. Un error que va significar l'eliminació del seu equip, l'Al-Nassr, en una situació de pressió màxima. Aquest recordatori va ser especialment incisiu, ja que la decisió al penal és un tema sensible per als seguidors de Ronaldo.

I la seva eliminació a una lliga menys competitiva que la MLS posa en perspectiva les dificultats que enfronten tots els jugadors. Independentment del nivell de fama o habilitat. La comparació també suggereix que, així com Messi pot fallar o ser eliminat, Ronaldo tampoc no està exempt de moments de debilitat en la seva carrera.