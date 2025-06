Edu Aguirre se desata, críticas a Lamine Yamal: 'No merece el Balón de Oro porque...'

La carrera por el Balón de Oro nunca deja a nadie indiferente, especialmente en una temporada donde el peso de los títulos y las actuaciones individuales vuelve a dividir opiniones en el fútbol europeo. Con el calendario internacional llegando a su recta final y a falta aún del desenlace del Mundial de Clubes, los debates en los grandes programas deportivos alcanzan su punto álgido. No solo aficionados, sino también periodistas y exjugadores, aportan argumentos para defender a sus favoritos o para desmontar la candidatura de quienes han protagonizado el curso con actuaciones espectaculares.

En este contexto, el análisis crítico de Edu Aguirre en 'El Chiringuito' ha generado polémica, rompiendo con la tendencia general de elogiar sin matices a la joven promesa azulgrana y situando el debate en los méritos reales que deberían pesar para conquistar el mayor galardón individual del planeta fútbol.

El argumento de Edu Aguirre: títulos, Champions y el peso de la tradición

Durante la última tertulia de 'El Chiringuito', Edu Aguirre fue tajante: “Esto ha llegado a un punto ya de forzar el debate, porque Lamine Yamal nos gusta a todos, porque es español, tiene 17 años... pero no recuerdo un año en el que no haya Eurocopa o Mundial que un no ganador de la Champions gane el Balón de Oro. No existe”.

Para Aguirre, la tradición manda, y el hecho de no haber levantado la Champions League se convierte en un obstáculo casi insalvable para cualquier futbolista que aspire al Balón de Oro en una temporada sin torneo de selecciones mayores. “Dembélé, aunque se haya reído mucho en años anteriores del Barça y haya trincado mucha pasta del Barça y haya estado lesionado, va a dejar a Lamine Yamal sin Balón de Oro. No pasa nada. Lamine Yamal es buenísimo y va a tener más oportunidades, pero a día de hoy, no hay ni una sola posibilidad de que gane el Balón de Oro”.

El periodista fue más allá, afirmando que ni siquiera dentro del propio Barça el joven extremo ha sido el más regular: “Es el mejor jugador del Barça, pero durante la temporada ha sido el mejor quizá en la semifinal y en algún partido contra el Madrid, pero en los 38 partidos de LaLiga ha sido Raphinha”.

Mbappé y el factor Mundial de Clubes

Aguirre tampoco olvida el papel de otros aspirantes, subrayando que el Mundial de Clubes será “lo más importante del año o lo más reciente antes de la votación”. En ese sentido, el periodista considera que si Kylian Mbappé —máximo goleador de Europa y gran figura del Real Madrid— brilla en ese torneo, su candidatura ganará fuerza ante los votantes, relegando aún más a los jugadores que no estén presentes en la cita internacional.

El debate no es solo de nombres, sino de calendario. El hecho de que el Balón de Oro se entregue tras la disputa de los últimos grandes torneos condiciona la memoria reciente de los periodistas y técnicos encargados de votar, como ya se ha visto en anteriores ediciones.