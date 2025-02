Enèsim gir amb Nico Williams després de la decisió de Joan Laporta

Sembla que el que vam viure l'estiu passat podria repetir-se també el pròxim. Nico Williams es postula de nou com un dels grans agitadors del mercat, amb una clàusula de 60 milions més que atractiva per a molts equips. Qui podria estar plantejant-se executar-la, aquesta vegada sí, és el Barça; així ho ha informat El Nacional.

El FC Barcelona, sota la direcció esportiva de Deco, està a la recerca d'un extrem esquerre per reforçar la seva plantilla. Tot i la incorporació de Dani Olmo l'estiu passat, la necessitat de potenciar aquesta posició persisteix. Noms com Luis Díaz o Rafael Leão han estat considerats, però l'opció de Nico Williams és la més barata.

| @nicolas_williams9

Durant la temporada 2024/2025, Nico Williams ha participat en 30 partits amb l'Athletic Club, anotant 4 gols i proporcionant 6 assistències. Són pitjors registres, per exemple, que els de Ferran Torres. Tot i que la seva contribució és notable, alguns sectors consideren que el seu rendiment no ha assolit les expectatives que es tenien després de la seva destacada actuació a l'Eurocopa 2024. I això, en certa manera, fa dubtar el Barça.

La decisió de Joan Laporta i el canvi de rumb

Joan Laporta, president del FC Barcelona, juntament amb el seu equip directiu, ha reavaluat les prioritats del club en el mercat de fitxatges. Hansi Flick considera també que, malgrat el seu petit baixó aquest curs, Nico Williams és una opció interessant. A més, el joc del Barça pot ser molt més beneficiós per al futbolista nascut a Navarra tenint en compte les seves habilitats.

No és una aposta tan segura com ho serien Luis Díaz o Rafael Leao, que sí mantenen el seu nivell pels núvols i poques dubtes hi ha que també ho farien de blaugrana. Però, així i tot, el seu fitxatge assoliria cotes enormement elevades a les quals el Barça no podria ni tan sols aspirar. Per això, l'opció de Nico Williams torna a agafar força.

La situació econòmica ha millorat, encara que lleument, i ja no és del tot descabellat sospesar que el Barça pot arribar als 60 'quilos' de la clàusula de Nico. El que està clar és que l'Athletic no negociarà, ni amb el Barça ni amb ningú. O es paguen aquests 60 milions de forma religiosa o a seguir buscant. Al Barça, a més, els sembla un punt molt a favor que el futbolista està per la labor de jugar al Camp Nou i que fins i tot ha mostrat la seva voluntat que així ocorri. La seva boníssima relació amb Lamine Yamal i amb altres jugadors del vestidor culer és també un punt a favor.