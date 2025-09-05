Logo xcatalunya.cat
Una persona en silueta sembla preocupada al costat d’un emoji trist i l’escut del València CF sobre un fons rosat.
El jugador del València que vol tornar ja als terrenys de joc | XCatalunya
Esports

Dura confessió d’un jugador del València: «Em vaig mirar al mirall i vaig començar a plorar»

El jugador en qüestió vol recuperar-se com més aviat millor de la seva lesió de llarga durada

Joan Grimal
per Joan Grimal

L'afició del València feia mesos que preguntava pel seu estat. La lesió patida fa gairebé un any va deixar un buit enorme. El lateral dret havia estat important a l'esquema, i la seva absència es va notar. L'equip va haver de reinventar-se mentre ell lluitava en silenci per tornar.

El procés no va ser gens senzill. Les primeres setmanes van estar carregades d'incertesa i dolor. El jugador, conegut pel seu caràcter competitiu, no acceptava quedar-se fora. El seu repte més gran no va ser físic, sinó mental, suportant un temps sense pilota.

El moment més fosc

Els mesos de rehabilitació van estar plens d'alts i baixos. Entre exercicis repetitius, dolors i recaigudes, les llàgrimes van aparèixer més d'una vegada. La solitud pesava i els dubtes eren inevitables. A casa, davant del mirall, va arribar a preguntar-se si valia la pena tant d'esforç.

Entrenador de futbol amb jaqueta del West Bromwich Albion en un estadi amb el logotip de la Bundesliga al fons
Corberán hauria posat l’ull a la Bundesliga | Valencia CF, XCatalunya

Malgrat això, va seguir endavant. El treball constant amb els fisioterapeutes li va donar una mica d'esperança. Li van exigir paciència, disciplina i fortalesa mental. Cada sessió representava una batalla interior, un petit pas cap a la recuperació.

El nom darrere de la lluita

Aquest jugador que va plorar al quart mes no és qualsevol. És algú estimat per l'afició de Mestalla, algú que sempre va mostrar entrega. L'afició l'esperava amb ànsia, conscient de la seva importància en defensa. El club, mentrestant, va confiar en la seva recuperació silenciosa.

Silueta d’una persona amb l’escut del València C.F. al pit i un emoji de mà saludant sobre un estadi de futbol desenfocat.
Al València li escapen aquestes dues opcions | Valencia CF, Windawake de WindAwake, XCatalunya, Canva

Parlem de Thierry Correia, lateral dret portuguès del València. Després d'onze mesos de patiment, finalment somriu. En una entrevista va confessar que mai oblidarà aquell calvari. Avui, per fi, pot anunciar que està llest per tornar.

Treball sense descans

Thierry no va deixar d'entrenar ni en vacances. Entre gimnàs i sessions privades, buscava recuperar sensacions. De vegades semblava avançar, d'altres no, i tornava la frustració. La seva dona va ser testimoni d'aquells dies durs en silenci.

Els fisios, readaptadors i metges van ser clau en el procés.  Ell mateix reconeix que es van convertir en confidents i amics. Els atribueix bona part de l'èxit de la seva recuperació. Sense aquest suport constant, admet que hauria estat impossible tornar.

El paper de la família

L'entorn proper va ser determinant. Amics van viatjar llargues hores només per estar amb ell. La seva mare i la seva dona li van donar la força necessària. Aquest suport emocional el va mantenir ferm quan la paciència s'esgotava.  El vestidor també va jugar un rol important. Encara que no podia competir, sempre va estar a prop del grup.

Thierry assegura que la lesió el va canviar com a persona. Abans era impacient i exigent, ara valora cada detall. Va aprendre que res no està garantit i que tot pot canviar en segons. Aquesta lliçó l'acompanyarà durant la resta de la seva carrera. Avui se sent més treballador que mai.

Mirant cap al futur

El lateral ja s'entrena amb el grup. Afirma que podria estar disponible contra el Barcelona a Montjuïc. Encara que la decisió final serà de Corberán, ell s'ofereix per a qualsevol posició. "Com si he de jugar de davanter", va declarar entre rialles.

Mestalla l'espera. Thierry somia en tornar a sentir l'alè de la graderia. Troba a faltar l'energia que només aquell estadi transmet. I assegura que, quan el torni a trepitjar, tot el patiment haurà tingut sentit.

