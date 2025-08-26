Cop dur per al Llevant: Un equip de Champions vol un dels millors

El Llevant ha tornat a LaLiga amb la il·lusió de consolidar-se entre els grans després de tres temporades a la categoria de plata. Tanmateix, tot just dues jornades després de l'inici del campionat, un moviment al mercat amenaça d'alterar els plans del club. Carlos Álvarez, una de les peces determinants en l'ascens de l'equip, ha despertat l'interès del Benfica, que estaria disposat a presentar una proposta econòmica important.
El Benfica posa els ulls en l'estrella llevantinista
Segons va informar Marca, el conjunt portuguès prepara una oferta d'entre 15 i 18 milions d'euros per fer-se amb el mitjapunta. La xifra, tot i ser inferior a la clàusula de 22 milions fixada després de l'ascens, demostra la seriositat de la intenció del Benfica.
L'entitat lusa vol reforçar la seva plantilla de cara a la Champions League i considera que Carlos Álvarez reuneix les qualitats necessàries per marcar diferències en competicions internacionals. Amb tot just 21 anys, el futbolista de Sanlúcar de Barrameda s'ha convertit en una de les perles emergents de LaLiga.
Un dilema per al Llevant en plena temporada
El Llevant es troba ara davant d'una decisió complexa: mantenir el seu principal referent ofensiu o acceptar una oferta que suposaria un ingrés històric per a l'entitat granota. Carlos Álvarez va ser fonamental la temporada passada amb la seva visió de joc, arribada a l'àrea i capacitat de lideratge
La seva continuïtat havia estat un dels pilars sobre els quals Julián Calero volia construir el projecte de la temporada del retorn a l'elit. Tanmateix, la possibilitat de perdre'l en els últims dies de mercat suposaria un cop dur esportiu i emocional
El desig del jugador i l'atractiu europeu
En principi, el futbolista sempre va manifestar la seva intenció de continuar al Llevant per consolidar-se a Primera Divisió. No obstant això, la possibilitat de disputar la Champions League amb un club històric com el Benfica canvia les perspectives
L'experiència europea, l'aparador internacional i l'oportunitat de créixer en un entorn competitiu podrien portar el jugador a replantejar-se el seu futur immediat. Tot i que el vincle emocional amb el Llevant és fort, la pressió d'un club amb més projecció internacional resulta difícil d'ignorar
Una operació amb impacte al mercat espanyol
L'interès del Benfica per Carlos Álvarez reflecteix l'atenció creixent d'equips europeus cap al talent que sorgeix a LaLiga. El Llevant, que ha apostat per mantenir una plantilla equilibrada després de l'ascens, podria veure com la seva figura més mediàtica marxa rumb a Portugal just quan la temporada tot just comença
Si l'operació es concreta, el club granota hauria de reaccionar ràpidament al mercat per trobar un substitut de garanties. La pèrdua d'un futbolista d'aquest calibre condicionaria completament la planificació esportiva i augmentaria les dificultats per assolir l'objectiu de la permanència. I ara, a falta de tan poc perquè la finestra de transaccions baixi la persiana, es fa complicat trobar un relleu de garanties