Las dos principales preocupaciones de Gabi en el Zaragoza

El inicio de temporada siempre supone un reto para cualquier equipo, pero en el caso del Real Zaragoza el desafío es aún mayor. El conjunto aragonés afronta el estreno liguero con varios frentes abiertos y la necesidad de responder a corto plazo. La visita a la Real Sociedad B, este domingo a las 17:00 horas, llega en un momento en el que abundan la falta de efectivos en posiciones clave.

Bajas sensibles en el centro de la defensa

La principal preocupación de Gabi Fernández pasa por la línea defensiva. El técnico no podrá contar con dos de los centrales incorporados este verano, Tachi y Radovanovic, ambos lesionados. Esta situación obligará a improvisar con jugadores del filial y con futbolistas fuera de posición, como Carlos Pomares, habitual lateral izquierdo. El canterano Saidu apunta a titular para acompañar en el eje de la zaga, una apuesta arriesgada en un partido que marcará el tono de las primeras jornadas.

En este contexto, la dirección deportiva sigue sondeando el mercado en busca de un central que aporte garantías. Entre los nombres vinculados figuran Nikola Maras, del Deportivo Alavés, y Tomás Avilés, joven internacional argentino Sub-20 que milita en el Inter Miami. Así lo ha informado el Heraldo de Aragón. Sin embargo, las negociaciones no han fructificado a tiempo para reforzar la plantilla de cara al duelo ante el filial txuri-urdin.

Una portería en el aire

El segundo foco de inquietud para el cuerpo técnico es la portería. Con Poussin prácticamente fuera de los planes y sin entrenar en la última sesión, todas las miradas se dirigen a Adrián Rodríguez, fichado este verano desde el Deportivo Alavés. Pese a su experiencia en LaLiga EA Sports, el guardameta todavía no ha debutado en LaLiga Hypermotion, lo que genera incertidumbre de cara a su rendimiento bajo presión.

Entre los objetivos para reforzar la posición, uno de los últimos nombres en sonar ha sido Diego Cárdenas, del Rayo Vallecano. No obstante, las gestiones se han visto complicadas por cuestiones económicas, un problema que el propio Gabi reconoció públicamente en la rueda de prensa previa al partido.

Las dificultades en el mercado de fichajes

El entrenador del Real Zaragoza fue claro sobre la situación: de los más de cien jugadores contactados, la mayoría rechazó la propuesta por motivos económicos. Esta realidad ha obligado al club a trabajar con paciencia para intentar incorporar futbolistas de nivel, aunque el margen de maniobra es limitado. Gabi mantiene la confianza en que, al cierre del mercado, la plantilla esté más equilibrada y competitiva.

Mientras tanto, la exigencia de la competición no da tregua. El estreno ante la Real Sociedad B servirá para medir la capacidad de respuesta del equipo en medio de la adversidad. La afición espera que, a pesar de las carencias actuales, el Zaragoza muestre un carácter que le permita competir desde el primer minuto.