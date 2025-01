Gir d'última hora per a Ansu Fati: L'equip que demana la seva cessió

per Pol Nadal

La recta final del mercat d'hivern sempre provoca sorpreses. Molts clubs arriben fins a l'últim minut a la recerca d'incorporacions inesperades que reforcin el seu atac. Als passadissos del Camp Nou, la possibilitat d'obrir la porta a un dels seus joves més prometedors ha cobrat protagonisme en les últimes hores.

Aquest jove és Ansu Fati, qui des de fa setmanes es troba al centre dels rumors sobre una possible sortida. El FC Barcelona, segons diverses fonts, continua tractant de trobar-li acomodament abans que es tanqui la finestra de fitxatges. La novetat és que l'Ajax ha preguntat per la seva situació per fer-se amb els seus serveis en qualitat de cedit fins a final de temporada.

| FootyRenders

A Holanda, apunten que el club d'Amsterdam busca un reforç ràpid i versàtil per a les seves bandes, sobretot després de la inesperada caiguda de Raúl Moro, futbolista del Valladolid que s'ha trencat la clavícula. El nom d'Ansu Fati, juntament amb els de Carlos Forbs (Wolverhampton) i Rabbi Matondo (Rangers), apareix a la llista de preferències que maneja la direcció esportiva de l'Ajax. La clau de l'operació és que el jove atacant blaugrana se senti convençut de fer el pas.

Bona relació del Barça amb el conjunt neerlandès

El FC Barcelona manté excel·lents relacions amb el conjunt neerlandès, amb el qual ha realitzat moviments en anys anteriors, com els casos de Frenkie de Jong o Sergiño Dest. Aquesta cordialitat podria aplanar el camí perquè l'atacant canviï d'aires de forma immediata. Malgrat que el jugador no va acabar d'assentar-se en la seva recent etapa al Brighton, l'Ajax considera que el seu estil de joc i la tradició ofensiva del club s'ajusten bé a les característiques de la perla del planter.

En l'econòmic, el Barça estaria disposat a col·laborar perquè l'operació sigui factible. El club blaugrana, conscient de les dificultats del mercat, podria ajudar amb part de la fitxa si la proposta convenç l'entorn d'Ansu. El pla passaria perquè el jugador gaudís de minuts amb regularitat en un equip ple de joves i amb un futbol que premia la creativitat i la verticalitat.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

L'Ajax necessita pólvora en atac

Per a l'Ajax, la incorporació d'un atacant amb projecció internacional seria un cop d'efecte, sobretot després de la sortida d'algunes de les seves joies en campanyes passades. L'entitat holandesa busca algú que, a més de participar en l'elaboració, aporti gol i pugui actuar en diferents zones de l'atac. El jove Mika Gots s'ha consagrat en l'onze titular i acumula ja 7 gols, però el cos tècnic vol un reforç més experimentat.

Queda per veure fins a quin punt el jugador dona el vistiplau a aquesta cessió. Tant el Barça com l'Ajax esperen que Ansu accepti l'aventura neerlandesa, on tindria assegurats minuts i focus. El club català, en plena cursa contra el temps, confia en tancar la sortida del de la Masia i, de pas, apuntalar els seus ajustos financers i esportius.