El fitxatge d'última hora que prepara Ernesto Valverde per a l'Athletic de Bilbao

per Pol Nadal

L'Athletic Club de Bilbao està a prop d'anunciar la incorporació d'un nou davanter abans del tancament del mercat d'hivern. Ernesto Valverde ja ha donat el vistiplau a l'operació, i tot indica que podria quedar oficialitzada durant aquest cap de setmana. A Ibaigane esperen donar un cop d'efecte que reforci la parcel·la ofensiva i atorgui noves opcions al tècnic extremeny.

L'elegit respon al perfil d'un ‘9’ capaç de donar descans a Gorka Guruzeta i, a més, competir per un lloc a l'onze. Es tracta de Maroan Sannaidi, un atacant de 23 anys que ha destacat amb el Barakaldo a Primera RFEF, anotant 11 gols i repartint una assistència en 20 jornades. Amb el seu 1,92 d'estatura, aporta poder aeri i marge de progressió, trets que han convençut el cos tècnic blanc-i-vermell.

| XCatalunya, FootyRenders

Els drets d'aquest futbolista pertanyen a l'Alavés, que en un principi planejava recuperar-lo al terme de la present campanya. No obstant això, davant la proposta de l'Athletic, els ‘babazorros’ han decidit escoltar ofertes i estan disposats a un traspàs immediat. El preu ronda els quatre milions d'euros, xifra que la directiva del conjunt bilbaí sembla disposada a cobrir per sumar una altra arma ofensiva.

El conjunt blanc-i-vermell es planteja incloure algun jugador en l'operació

A més, ambdues entitats negocien la possibilitat d'incloure algun jugador de l'Athletic en l'operació per abaratir el cost. Han sonat diversos noms, com els de Javier Martón, Adama Boiro, Mikel Vesga o Peio Canales, però hi ha un clar favorit. Nico Serrano és qui compta amb més opcions de recalar a Mendizorroza en qualitat de cedit, després que es frustrés el seu préstec a l'Sporting de Gijón.

La situació de Martón no ha millorat en el primer equip de Valverde, per la qual cosa es va contemplar la seva sortida per obrir espai i donar entrada al nou ariet. No obstant això, el davanter ha convençut menys del que s'esperava, i tot indica que el destí el podria acostar a un altre projecte. L'Athletic busca així reforçar la seva davantera amb un perfil de major empenta, trobant en l'atacant del Barakaldo les condicions que desitjava.

| XCatalunya, Canva

Ernesto Valverde insisteix en la necessitat de recanvis

El mateix Valverde ha manifestat la necessitat de comptar amb alternatives a la punta d'atac per no sobrecarregar de minuts a Guruzeta. Tot i que l'ariet titular ha donat un gran rendiment, el calendari i l'exigència de la competició demanen més recursos. L'entrenador de l'Athletic considera clau aquest moviment per mantenir la competitivitat de l'equip en la segona meitat de la temporada.

L'operació es troba a l'espera de detalls finals, però les sensacions són immillorables per totes les parts involucrades. L'Alavés, propietari dels drets de Sannaidi, rebria un ingrés destacat, a més d'incorporar un futbolista que podria despuntar en la seva plantilla. L'Athletic, per la seva banda, sortiria reforçat amb un davanter imponent i amb gana de triomfar en l'elit del futbol espanyol.

Si res no es torça, l'afició de San Mamés podria donar la benvinguda al seu nou golejador en qüestió de dies. Es tracta d'una aposta ambiciosa, però amb els ingredients necessaris per il·lusionar la parròquia blanc-i-vermella. Valverde, satisfet amb el paper de la directiva, confia que l'arribada d'aquest reforç suposi un salt de qualitat per assolir els objectius marcats.