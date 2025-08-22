Carambola Girona-Real Sociedad-Espanyol amb què somia Manolo González

L'RCD Espanyol ha estat un dels grans agitadors del mercat, amb deu fitxatges tancats i encara operacions obertes. A Cornellà tenen clar que, com a mínim, falta un migcampista per completar la plantilla, tot i que no es descarta reforçar també altres posicions. Dins d'aquest escenari, el club blanc-i-blau manté viu un somni que semblava impossible fa unes setmanes: recuperar Urko González de Zárate.
La Real Sociedad es troba en converses avançades per tancar l'arribada de Yangel Herrera procedent del Girona. Segons Noticias de Gipuzkoa, és l'aposta de Sergio Francisco per afegir múscul i arribada a la medul·lar. Tanmateix, el seu fitxatge tindria un efecte dòmino que podria beneficiar directament l'Espanyol.
Amb l'arribada de Yangel, la competència a Anoeta augmentaria encara més. Jon Gorrotxategi s'ha consolidat com a peça intocable a l'onze inicial i Beñat Turrientes va gaudir de la confiança del tècnic a Mestalla. Davant d'aquest panorama, Urko González de Zárate quedaria relegat a un paper secundari, amb molt pocs minuts per créixer. Aquí és on entra l'Espanyol.
L'Espanyol no es rendeix amb Urko
El conjunt perico va quedar encantat amb la cessió del migcampista vitorià la temporada passada. A Cornellà, Urko va disputar pràcticament tot, va donar equilibri al doble pivot i es va guanyar el respecte de l'afició. Tant és així que, quan va acabar la seva cessió, va rebre una ovació unànime en el seu comiat.
Fran Garagarza, director esportiu de l'Espanyol, va arribar a donar per impossible el seu fitxatge fa un mes, però al club mai s'han rendit. Segons Noticias de Gipuzkoa, els catalans haurien posat sobre la taula diferents fórmules. Van provar des d'una cessió fins a un traspàs compartit pel qual pagarien uns cinc o sis milions d'euros per la meitat dels seus drets.
Una operació amb múltiples actors
El moviment no depèn únicament de la voluntat d'Urko, sinó també del que passi amb Umar Sadiq. La Real Sociedad necessita resoldre la sortida del davanter nigerià, molt a prop del Girona o del València, per poder afrontar l'arribada de Yangel Herrera. Si aquest traspàs es concreta, els donostiarres tindrien marge econòmic i espai esportiu per sumar el veneçolà.
D'aquesta manera, l'Espanyol roman molt pendent del que passi a Anoeta i Montilivi. L'operació és molt complexa, però les peces comencen a encaixar: el Girona vol Sadiq, la Real pretén Yangel i l'entitat perica sospira per Urko.
El desig d'Urko i la il·lusió de Cornellà
El mateix migcampista va reconèixer al juliol que el seu pas per l'Espanyol el va fer créixer com a futbolista. "Allí vaig jugar gairebé tot, vaig millorar en la pressió i em van exigir moltíssim", va afirmar aleshores. Tot i que la seva prioritat és triomfar a la Real Sociedad, no ha amagat l'afecte que guarda cap a Cornellà i l'agraïment a una afició que el va recolzar des del primer dia.
Diumenge vinent, precisament, Espanyol i Real Sociedad s'enfronten a Anoeta. Podria ser l'escenari ideal perquè Urko mostri les seves credencials davant Sergio Francisco… o per confirmar que el seu futur passa, un cop més, per vestir de blanc-i-blau. El que està clar és que Manolo González i la direcció esportiva mantenen viva l'esperança. La carambola Girona-Real Sociedad-Espanyol encara necessita diversos moviments, però a Cornellà somien que es converteixi en realitat abans del tancament del mercat.