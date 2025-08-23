Domingos Duarte (Getafe) habla claro, chasco para Bordalás: 'Quiero irme a...'

El arranque de temporada no ha sido sencillo en Getafe. Las dudas sobre inscripciones, la necesidad de vender jugadores y los problemas financieros del club han marcado las primeras semanas de competición. En este contexto, una de las piezas más importantes para José Bordalás, Domingos Duarte, ha sorprendido con unas declaraciones que ponen en entredicho su continuidad en el Coliseum.

Un futuro en el aire: contrato hasta 2026, pero con dudas

El central luso, que tiene vínculo con el Getafe hasta junio de 2026, reconoció en una entrevista con Renascença que no descarta cambiar de aires. “El próximo año no lo he pensado mucho. Supongo que terminaré el contrato este año y luego pensaré. Uno de mis objetivos sería volver a Portugal. Me gustaría volver a un buen nivel y demostrar lo que he mostrado en España”, explicó el defensa, dejando la puerta abierta a un futuro regreso a su país natal. En este caso, refiriéndose al próximo verano.

Las palabras no pasaron desapercibidas, ya que el propio jugador sugiere que el final de su etapa en Getafe podría estar cerca. Y eso es un gran varapalo para José Bordalás, uno de sus grandes valedores.

Bordalás, uno de sus grandes valedores

Domingos Duarte es uno de los futbolistas en los que más confía Bordalás. El técnico siempre ha valorado su solidez defensiva y su capacidad de liderazgo en la zaga. Sin embargo, su ausencia en el primer partido liguero despertó dudas y ahora sus declaraciones generan todavía más incertidumbre. La afición azulona teme que, con la complicada situación económica del club, una buena oferta pueda llevarse a uno de sus pilares.

Además, liberar su elevada ficha sería un alivio en términos de Fair Play Financiero. Esto permitiría al club inscribir a jugadores pendientes y afrontar el resto del mercado con mayor margen.

El periodista Álvaro Ramos ya había advertido en redes sociales de la delicada coyuntura que atraviesa la entidad madrileña. “La situación es muy delicada, todos saben que necesitamos vender, y las ofertas que llegan son insuficientes”, señalaba en un tuit reciente. Este contexto hace que cualquier jugador con mercado pueda convertirse en una pieza de salida, incluso contra la voluntad de Bordalás.

Duarte, a sus 29 años, sigue teniendo buen cartel tanto en LaLiga Hypermotion como en el extranjero. Durante el verano sonó para equipos como el Deportivo de La Coruña, el Real Oviedo o incluso clubes de Brasil, aunque ninguno de esos movimientos llegó a concretarse.

Experiencia y motivación personal en el centro de la decisión

El defensa recordó en la misma entrevista los momentos difíciles de su carrera reciente. “Hace dos años fui titular, pero me expulsaron varias veces. Tenía una lesión de hombro que llevaba arrastrando y tuve que recuperarme. El año pasado empecé desde el banquillo y mi oportunidad llegó. Empezaron a verme con otros ojos en el club”, afirmó. Estas palabras reflejan la mentalidad de un futbolista que ha sabido reinventarse, pero que no esconde sus ambiciones.

Sobre el futuro inmediato, Duarte fue claro: “Estoy contento en Getafe, pero nunca se sabe qué puede pasar. Puede aparecer una oferta que guste al club y a mí, y cambiar todo”.