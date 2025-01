Acaba contracte, el volen Sevilla i Betis: Se l'emportarà García Pimienta o Pellegrini

Molts clubs estan immersos en tractar de reforçar el seu planter en aquesta finestra transaccional de gener que ha obert les seves portes fa pocs dies. Malgrat això, no perden de vista tampoc els jugadors que podrien aterrar als seus equips a l'estiu, especialment els que quedaran lliures al terme de la temporada. Cal recordar que a partir d'ara poden negociar.

En aquest ordre d'idees, Dominic Calvert-Lewin s'ha convertit en un dels objectius més desitjats del pròxim mercat estival de fitxatges a LaLiga. El davanter anglès, amb contracte en vigor a l'Everton fins al juny de 2025, és ja un dels noms que sona amb força per reforçar dos eterns rivals andalusos: el Sevilla FC de García Pimienta i el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini. Tot i que encara resten mesos per a l'obertura oficial del mercat, ambdós clubs haurien marcat en vermell el nom de Calvert-Lewin com un possible fitxatge a cost zero a partir de la pròxima temporada, sempre que no renovi amb els 'Toffees'.

En la present campanya, l'atacant de Sheffield ha disputat 19 partits a la Premier League, signant 2 gols i 1 assistència, amb un total de 1.389 minuts acumulats en la temporada. Al llarg de la seva trajectòria a l'Everton, el seu registre és de 266 aparicions, amb 70 gols i 19 assistències, xifres més que notables per a un punta que no sempre ha jugat com a referència absoluta. La versatilitat per desenvolupar-se com a davanter centre, mitjapunta o fins i tot com a extrem esquerre el converteix en un recurs tàctic summament valuós per a qualsevol equip de LaLiga que busqui gol, presència física i capacitat d'associació.

Calvert-Lewin, de Liverpool a Sevilla

D'una banda, el Real Betis anhela consolidar-se com un habitual de les competicions europees. Amb un Manuel Pellegrini que ha revitalitzat el planter verd-i-blanc en els últims cursos, els directius busquen un davanter capaç de ser la referència ofensiva. Calvert-Lewin, amb els seus 27 anys i la seva experiència en una lliga tan exigent com la Premier, encaixa a la perfecció en aquest perfil. A més, la seva arribada aportaria un cop d'efecte mediàtic, ja que es planteja la possibilitat de "robar-li" a un golejador pretès també pel seu màxim rival, un factor que a Sevilla sempre afegeix un component extra de rivalitat.

Mentrestant, el Sevilla FC, que travessa una temporada complicada en l'apartat ofensiu, es planteja la contractació d'un '9' que alleugi la manca de gol que ha condicionat el seu rendiment a LaLiga. Amb l'arribada de García Pimienta a la banqueta nervionenca, els canvis en el sistema de joc podrien facilitar l'encaix d'un davanter amb un perfil tan físic i mòbil com el de Calvert-Lewin. L'atacant anglès podria trobar a Nervión un projecte que, tradicionalment, acostuma a competir a Europa i lluita per les posicions nobles de la classificació.

| @Everton

La clau del seu possible desembarcament a Andalusia radicaria en la situació contractual del mateix Calvert-Lewin, el vincle del qual amb l'Everton expira el 2025. Molts clubs, no només a Espanya, es freguen les mans davant la possibilitat d'incorporar un internacional anglès lliure d'un costós traspàs. Per al mateix jugador, l'edat i el moment de la seva carrera conviden a buscar un desafiament ambiciós, preferiblement en un club que li permeti brillar en lligues de primer nivell i seguir cridant l'atenció del seleccionador d'Anglaterra.

Amb l'etern derbi andalús com a teló de fons, la pugna per fer-se amb Calvert-Lewin podria esdevenir una de les grans històries del pròxim mercat. Si finalment decideix aterrar a LaLiga, la pregunta és: es convertirà en el nou 'killer' del Sevilla de García Pimienta o es posarà la samarreta verd-i-blanca per il·lusionar els fidels de Pellegrini?