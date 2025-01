Confirmat: Rubén Albés tindrà el seu jugador somiat a l'Sporting de Gijón

per Iker Silvosa

L'Sporting de Gijón vol recuperar els seus millors dies i lluitar pel desitjat retorn a LaLiga EA Sports, un objectiu que no es compleix des de 2015. Encara amb 23 jornades per davant en la temporada 2024/25, l'equip entrenat per Rubén Albés marxa novè en la classificació de LaLiga Hypermotion, amb 30 punts. Es troba a tres de la SD Huesca, que marca la sisena posició (últim lloc de playoff), i a vuit del Mirandés, que és segon a la taula i ocupa un desitjat ascens directe.

Amb aquesta fulla de ruta, la direcció esportiva blanc-i-vermella té clars els seus deures hivernals: donar sortida a aquells que no estan sumant i portar reforços que elevin el nivell competitiu. En aquest context, segons El Nacional, el gran somni d'Albés era repatriar Jorge Meré, central de 27 anys que es va formar a Mareo i va debutar en el primer equip quan tot just era un juvenil. La seva progressió meteòrica el va portar a assentar-se a la defensa sportinguista i a ser traspassat al Colonia de la Bundesliga per 7 milions d'euros el 2017, la venda més elevada del club asturià fins a la data.

| Marca

Un periple per Alemanya i Mèxic

A Colonia, Meré va acumular 96 partits en quatre temporades, sumant dos gols i una Copa al seu haver. Després d'un lustre, va voler provar fortuna a Mèxic fitxant pel CF América, on va viure diverses cessions: primer al Mazatlán FC i, la passada temporada, al Cádiz CF. Amb els gaditans, va jugar 12 partits en total (10 de LaLiga i 2 de Copa del Rei), una dada que reforça la seva experiència en el futbol espanyol. Així i tot, la seva estada al Nuevo Mirandilla va ser breu. Actualment, Meré es troba lligat a l'América fins al juny de 2025, però no ha disputat ni un sol partit aquesta campanya a causa que s'està recuperant de la ruptura del lligament creuat del seu genoll, una greu lesió que l'ha mantingut fora d'acció diversos mesos.

| Cádiz CF

Segons les últimes informacions, el quadre mexicà estaria disposat a concedir-li la carta de llibertat per facilitar-li la sortida aquest mes de gener, cosa que ha despertat l'interès d'altres clubs com Santos Laguna o Elche. Malgrat això, Meré ha donat el “sí” a l'Sporting, prioritzant el seu retorn a casa per sobre d'altres destins.

Rubén Albés vol blindar la defensa

L'Sporting de Gijón, per la seva banda, veu en Meré la solució ideal a la seva necessitat en l'eix de la rereguarda. En l'actual plantilla, la defensa requereix un central de jerarquia i experiència per afrontar el tram decisiu de la competició. Albés considera l'exinternacional sub-21 un reforç de luxe: coneix la casa, maneja bé la pilota i és sòlid en l'anticipació i el joc aeri. Amb 1,82 m d'alçada, el seu historial en Primera i Segona Divisió avala un currículum impecable, més enllà del parèntesi que ha suposat la seva aventura per terres americanes.