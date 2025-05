El gol del germà de Lamine i el fill de Raphinha: 'Ja estan per...'

La celebració del títol de lliga del FC Barcelona a Montjuïc no només va estar marcada pels festejos dels jugadors del primer equip, sinó que també va deixar escenes entranyables protagonitzades pels més petits. Entre les imatges que més han conquerit l'afició i els usuaris a les xarxes socials destaca el gol del germà de Lamine Yamal i la peculiar celebració del fill de Raphinha, que ràpidament es va tornar viral.

Els petits protagonistes de la festa blaugrana

Mentre l'estadi encara vibrava amb la música i l'alegria dels campions, els fills i germans dels jugadors van saltar a la gespa per imitar els seus ídols. Un dels moments més comentats va ser quan Keyne, el germà menor de Lamine Yamal, va anotar un gol davant l'atenta mirada de la plantilla i de la graderia. La seva desimboltura i energia van fer les delícies de tots els presents, recordant les primeres vegades que molts futbolistes van somiar amb triomfar en un gran estadi.

L'escena no va acabar aquí. Gael, fill de Raphinha, no va trigar a sumar-se a la festa. Només veure el gol de Keyne, va córrer cap a l'àrea per festejar-lo amb un genoll recolzat sobre la gespa, imitant la ja mítica celebració del seu pare. Aquest gest, que Raphinha ha popularitzat en els seus gols amb el Barça, resulta que en realitat el va heretar del seu propi fill, segons ha explicat en diverses ocasions. Així, la celebració familiar va tancar el cercle i va deixar una imatge per al record.

Viralitat i comentaris a les xarxes socials

La seqüència no va trigar a arrasar a les xarxes socials. Els vídeos del gol i la celebració van sumar centenars de milers de visualitzacions en qüestió d'hores, mentre els comentaris dels aficionats omplien d'humor i afecte les publicacions. Molts usuaris van bromejar assegurant que tots dos nens “ja estan per tenir minuts importants” i altres es van aventurar a predir que “en cinc anys debutaran al primer equip”.

Aquests missatges resumeixen a la perfecció el sentir de l'afició: admiració pel talent precoç i alegria en veure com el futbol pot unir diverses generacions en una sola imatge. A més, els usuaris també van destacar el detall de la celebració de Gael, recordant que és ell qui va inspirar el gest al seu pare, cosa que afegeix encara més valor sentimental al moment.

No és la primera vegada que la festa blaugrana acaba tenint els familiars més joves com a protagonistes. Al llarg dels últims anys, els festejos del Barça s'han caracteritzat pel seu ambient familiar, on pares, mares, fills i germans comparteixen instants únics sobre la gespa. Més enllà de l'anècdota, aquests gestos reflecteixen el gran ambient que regna a la plantilla i la importància de mantenir l'esperit de grup fins i tot en els dies de major eufòria.