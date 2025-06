Pellegrini no dona treva al València: Vol arrabassar-li un jugador important

El futbol no espera i les banquetes tampoc. El Real Betis, immers en un procés de reconstrucció del seu centre del camp, s'ha vist forçat a buscar solucions immediates davant la imminent sortida de Johnny Cardoso rumb a l'Atlético de Madrid. El tècnic Manuel Pellegrini, conscient que la posició de ‘5’ és fonamental en els seus esquemes, fa setmanes que segueix de prop diversos candidats, però n'hi ha un que destaca per damunt de la resta pel seu rendiment recent a la lliga espanyola.

La direcció esportiva, liderada per Ramón Planes, ha posat la mirada en un perfil jove però sobradament contrastat en el futbol professional. L'objectiu: no perdre competitivitat ni solidesa a l'eix de l'equip. A Heliòpolis volen algú capaç d'assegurar equilibri defensiu, sortida neta de pilota i compromís tàctic. I en aquest sentit, el nom que ressona amb més força és el d'un futbolista que aquesta temporada ha estat indiscutible en un dels clubs històrics de la Lliga.

Barrenechea, la gran revelació del València i la pugna pel seu futur

Enzo Barrenechea, migcampista argentí propietat de l'Aston Villa, ha estat un dels jugadors més destacats del València durant la passada campanya. La seva cessió al conjunt de Mestalla ha estat tot un encert tant per al club com per al futbolista, que ha sabut adaptar-se ràpidament a les exigències de Rubén Baraja i, posteriorment, de Carlos Corberán. El seu protagonisme ha anat en augment fins a convertir-se en peça clau al centre del camp, tant en tasques defensives com en la construcció del joc.

| VCF

Les xifres avalen la seva gran temporada: 32 partits oficials disputats, un gol i dues assistències. Més enllà de les dades, la seva capacitat per cobrir espais, la seva intensitat en la recuperació i la seva bona lectura tàctica han estat essencials en els moments més complicats de l'any per al València. L'afició el reconeix com un dels grans responsables de l'estabilitat de l'equip en el tram final del campionat.

El València tenia clar que volia continuar comptant amb Barrenechea. El club es va plantejar repetir la cessió o fins i tot negociar un traspàs definitiu. Tanmateix, les negociacions amb l'Aston Villa s'han complicat. El club anglès està disposat a deixar sortir l'argentí, però només acceptaria ofertes properes als deu milions d'euros o una cessió que li asseguri minuts i protagonisme per al jugador.

Mentrestant, el Betis s'ha avançat en les gestions. Segons ha informat El Desmarque, el projecte esportiu de Pellegrini i la garantia de ser titular a Heliòpolis convencen tant l'entorn del futbolista com els dirigents anglesos. Monchi, director esportiu de l'Aston Villa, ha deixat clar que la decisió final dependrà també dels plans d'Unai Emery, encara que l'àmplia competència al centre del camp de Villa Park juga a favor d'una sortida.

El València, per la seva banda, no perd l'esperança. El mateix Barrenechea ha manifestat en privat el seu desig de continuar a Mestalla, però la manca d'entesa entre clubs complica l'operació. A l'entorn valencianista reconeixen que l'opció d'Heliòpolis és ara mateix la més avançada, encara que tot pot canviar si hi ha un gir d'última hora en les negociacions.