Surrealista discurso de Tomás Roncero contra Leo Messi tras el PSG - Inter Miami

El entorno del Paris Saint-Germain amaneció con resaca futbolera tras una noche marcada por el reencuentro de viejas glorias y el brillo imparable del campeón de Europa. El PSG demostró su superioridad en los octavos de final del Mundial de Clubes ante el Inter de Miami, firmando un abrumador 4-0. El resultado dejó pocas dudas sobre el dominio del conjunto dirigido por Luis Enrique, que volvió a cruzarse en el camino de varios exazulgranas ahora en el equipo norteamericano: Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Mascherano.

El duelo tenía un atractivo especial. Por un lado, la revancha simbólica de Luis Enrique, técnico del PSG, enfrentándose a sus antiguos pupilos. Por otro, la expectativa por ver si Leo Messi, rodeado de viejos compañeros, era capaz de brillar ante el vigente campeón de Europa y reciente ganador del triplete. Sin embargo, la noche terminó en decepción para el astro argentino, que no logró conectar con el juego ni evitar la contundente derrota de su equipo.

Roncero carga con ironía contra Messi tras la goleada europea

La actuación de Messi fue rápidamente analizada en los principales espacios deportivos. La discusión se encendió en El Chiringuito, donde Tomás Roncero protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada. El tertuliano, fiel a su estilo provocador, utilizó la ironía y el sarcasmo para cuestionar el papel de Messi en grandes noches europeas.

Roncero, lejos de hacer una crítica técnica, recurrió al sarcasmo para repasar las grandes derrotas de Messi en competiciones europeas: "Cuando Messi toca una pelota, es otra dimensión. Ha perdido 4-0 en esa dimensión. Le metió 4-0 el Liverpool en esa dimensión. Le metió 8 el Bayern de Múnich en esa dimensión. Le metió 3-0 la Roma de Manolas en esa dimensión. Le eliminó dos veces el Atleti del Cholo en esa dimensión. En esa dimensión le eliminó el PSG de Mbappé metiéndole un hattrick en el Camp Nou. Es lo bueno que tiene Messi, que como está en otra dimensión cada vez que toca la pelota, no se va enterando de lo que le pasa a su equipo. Le caen 4, le caen 8, le caen no sé qué, pero está en otra dimensión y no se le puede decir nada. Es lo que mola de Messi, que es inmune como el Lobo. Eternamente felices en su mundo feliz con 'flower power'. Y en el Mundial del año que viene, si le meten cuatro a argentina, le eliminarán en otra dimensión y Messi será eterno".

Este discurso, que recorrió las redes sociales durante la madrugada, refleja el cansancio de algunos sectores mediáticos ante la tendencia a justificar cualquier actuación de Messi, incluso cuando los resultados son adversos y el argentino pasa desapercibido en partidos clave.

El debate sobre el legado y las noches difíciles de Messi

La figura de Messi ha estado ligada siempre a la excelencia y a los récords, pero también a algunas eliminaciones dolorosas en Europa. Las referencias de Roncero a las derrotas ante Liverpool, Bayern, Roma, Atlético y PSG reavivan un debate que acompaña al argentino desde hace años: ¿Está protegido por su estatus de leyenda o debe ser juzgado con la misma dureza que otros cracks?

Durante el programa, el Lobo Carrasco salió en defensa de Messi, poniendo el acento en su talento y su historia única en el fútbol. Sin embargo, la realidad es que el partido ante el PSG volvió a mostrar a un Messi menos influyente, superado por el ritmo y la presión del rival. Los goles de Joao Neves (2), Hakimi y el tanto en propia puerta sentenciaron el encuentro antes del descanso, dejando al Inter de Miami sin respuesta.

La decepción fue doble porque se esperaba más del conjunto estadounidense en su primera gran cita mundialista. El PSG, por su parte, reforzó su condición de favorito al título y demostró que la diferencia entre el campeón europeo y el representante de la MLS sigue siendo abismal.